昇陽半導體(8028)公告，對宜特(3289)、李明澈先生、劉國儒先生及關係人，就檢察官起訴之侵害營業秘密刑事案件，向台灣新竹地方法院提起附帶民事訴訟，請求上開人等賠償公司損失新台幣56億3609萬8千元。

宜特科技及所屬李姓員工侵害昇陽半導體所有營業秘密乙案，經新竹地檢署及法務部調查局苗栗縣調查站歷經近兩年之調查，日前已對宜特科技及該李姓員工以違反營業秘密法第13條之1及第13條之4罪提起公訴。

因宜特科技、李姓員工另一劉姓員工及關係人未經授權而重製、使用昇陽半導體之營業秘密，致使昇陽半導體受有研發成本及營業利益之鉅額損失，故昇陽半導體9日向新竹地方法院提起刑事附帶民事訴訟，請求宜特科技及相關人等賠償新台幣56億3609萬8千元。

昇陽半導體公司強調，其作為晶圓薄化領域之翹楚，十餘年來日積月累的技術，立足於產業的優勢，該公司研發之結晶及成果絕不容許其他業者不法竊取侵犯。為保障全體股東、職員及客戶之利益，該公司將採取一切法律途徑求取賠償。昇陽半導體並呼籲各界共同尊重智慧財產及研發成果，保護產業創新的果實，進而維繫產業國際競爭力。

(時報資訊)