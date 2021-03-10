麗豐-KY(4137)2月合併營收為新台幣2.64億元，年增111%，前2月合併營收6.92億元，年增91.9％，若以人民幣計算，年成長則為88.9％。麗豐-KY表示，去年因疫情衝擊，基期較低，因此2月營收大幅度成長。

麗豐-KY表示，目前主營通路「克麗緹娜」全球總加盟店數已達4,797家，持續致力推進旗下「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的銷售表現重回過往水準，也針對即將到來的換季保養需求推出各種系列產品，盼能為營運添新動能。

麗豐集團執行長趙承佑表示，疫情改變消費者生活方式及習慣，日前已在天貓旗艦店推出線上「雲SPA」館，結合線下美容院SPA，讓克麗緹娜SPA護理從實體走入互聯網，也是克麗緹娜真正做到以顧客價值為導向的市場雙迴圈模式。麗豐在2018年即開始以「同心多樣化」的策略發展集團旗下各美業通路，一切的服務都以顧客的思維為前題，打破公司與消費者間的邊界，讓集團營運保持長期穩健的成長動能。

(時報資訊)