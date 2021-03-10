陶藝家郭詩謙表示，進入義消分隊後，覺得每位義消就如同阿羅漢一般，捨己為人的精神也逐漸感染自己。（圖由郭詩謙提供）

郭詩謙踏入義消後，為分隊成員創作出「天釉隆恩」茶杯。（圖由郭詩謙提供）

新北市三峽區隆恩義消救生分隊平日上山下水，除了要到大豹溪進行水域救援，還須支援山搜，給人勇猛果敢的形象，但分隊中卻隱藏著獲獎無數的陶藝家；從事義消4年的郭詩謙幼年穿梭在鶯歌窯廠，從事陶藝工作20年，卻受義消好友救援空難的經歷影響踏入義消工作，常在救災與捏陶間奔走，但他卻樂此不疲，將救災經歷轉化為創作靈感。

「原本不能理解義消的工作，覺得就是在喝酒、交陪！」郭詩謙表示，自己高三時就立志擔任陶藝家，從工作坊學徒做起，一路開設自己的工作室「大謙堂」，屢次赴國外比賽，原本以為一輩子會安安穩穩地製陶，從來沒想過會接觸義消，當時看著國中學長從事義消工作，認為他為何要從事這份危險性高的工作，直到聽到對方談起2015年復興客機墜河的救難經歷，才徹底改觀。

郭詩謙說，聽到學長談起救難經歷，無法想像在打撈遺體的過程中，竟也能與生命對話，於是勵志報考義消，開始訓練自己，陸續取得救生員、潛水、初級救護技術員證照，順利考取；「常常捏陶捏到一半，就衝去現場。」郭詩謙說，自己本業仍是陶藝家，但救援不分時段，常常捏陶捏到一半，就被叫去支援，進入大豹溪或山區救援，他笑稱以前都常常窩在工作室內，現在常常要衝第一，反差真的很大。

「擔任義消後更能體會生命的厚度，跳脫框架思考。」郭詩謙說，數年的救援經歷體認到生離死別，以前個性比較固執，但加入義消後看到許多人的默默付出，漸漸覺得自己很渺小，而救援經歷也化成創作動力，他也特別創作出「天釉隆恩」的系列茶杯，給分隊所有義消；郭詩謙說，「火裡來水裡去，山中游隱於市」是分隊的精神，自己也從中學習默默付出的態度，而義消工作也成為生命中的養分。

(中時 )