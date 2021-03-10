葛瑞芬(Blake Griffin)加盟布魯克林籃網，組成全明星豪華陣容，奪冠聲勢大漲。退役中鋒帕金斯(Kendrick Perkins)卻認為籃網本來就很強了，有沒有葛瑞芬的差別其實很小，而且葛瑞芬恐怕已不復當年勇。「葛瑞芬短期內應該不會回到當年灌爆我的那個狀態了。」

Nine years ago today, Blake Griffin gave us this memorable poster over Kendrick Perkins pic.twitter.com/7xta8KC5RW — Beyond The Bleachers (@BeyondBleachers) January 30, 2021

帕金斯還記得生涯最羞辱的一次防守，當年葛瑞芬還在快艇，他在一次擋切之後衝到禁區，雷霆中鋒帕金斯封阻不及，慘遭葛瑞芬「顏扣」。帕金斯被吹犯規，葛瑞芬加罰1球得手。葛瑞芬至今還很滿足，他前日受訪說：「帕金斯是個專業防守者，而且總是愁眉深鎖，灌下去更爽。」

不過那都是9年前的事了，帕金斯已經退休，葛瑞芬受膝傷困擾，從2019年12月的比賽至今都沒有灌籃。當被問到「以後還會不會表演空中接力灌籃？」葛瑞芬只說：「再看看了。我的目標是總冠軍，這是我選擇布魯克林籃網的原因。」

帕金斯分析，多收一個「前明星球員」在陣中通常是有益無害，帳面上也非常好看。葛瑞芬近年體能下滑，同時投籃能力有所增加，對手在籃網3巨頭的強大攻擊威脅下，葛瑞芬應有機會獲得更多空檔。但是籃網的小球攻勢比較多，這與葛瑞芬擅長的擋切打法不同，他必須做出調整。

葛瑞芬生涯場均21.4分、49.5%投籃命中率，本季他在活塞先發20場卻只有12.3分、36.5%投籃命中率，下滑幅度非常大。

(中時新聞網)