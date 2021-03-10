台南1名男子2017年認識在超商打工的15歲女高中生小芳（化名），他得知對方剛分手後，在跨年夜假藉陪伴散心，竟在車內強壓對方試圖強吻，最後因小芳堅決抵抗而作罷；不過此事造成小芳心理極大陰影，她甚至將房內透進的陽光認作當晚車內的光線，嚇得她暴哭、惡夢連連，最後決定提告；法院判男子4個月徒刑，可緩刑2年。

判決書指出，該男子為小芳打工的超商熟客，因為常與小芳接觸，因此得到對方私人聯絡方式；2017年12月底男子意外得知小芳與男友分手、情緒不好，於是在跨年夜當天晚上邀小芳外出散心喝酒，2人在男子車內聊天至隔天凌晨1點多，他曾表示有意吻小芳遭對方表明拒絕，沒想到他開始接連騷擾對方。

該男子之後將小芳坐的副駕駛座座位放平，抓住小芳手腕、壓制在座位上，並將臉靠近對方試圖強吻，不料對方仍撇開頭、閉緊嘴唇、掙扎不讓步，他壓住小芳約2、3分鐘後，見對方不願妥協即放棄，在凌晨4點多送對方回家；不過此事造成小芳心理極大陰影，每次在超商看到男子都躲在倉庫不願接觸。

直到2019年某天，小芳在房內看到窗簾的光透進來，竟以為是當天在車內透進的光，就嚇到哭出來，之後她稱每晚都感到害怕，因此向學校輔導老師述說，全案因此曝光；法院判決時認為，男子事後已支付15萬元和解，最後依強制罪判他4個月徒刑，可緩刑2年，全案可上訴。

(中時新聞網)