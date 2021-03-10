美國1.9兆美元紓困案已送交眾議院表決，10年期美債殖利率跌破1.55%，恐慌指數VIX下滑，科技股強勁反彈，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於0.1%至6.13%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲2.15%，聯電ADR上漲4.98%，特斯拉上漲19.79%，蘋果上漲4.06%。

量價及技術面：（1）、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。（2）、均線：收盤仍在月線之下，下檔支撐為約15,600點附近，壓力為16,200點附近。（3）、技術指標：日KD向下開口收斂，短線仍尚未見落底訊號。

櫃買指數下跌0.66%，收在190.2點。短線支撐為185點附近，壓力為196點附近。

觀盤重點，國際股市近期因美債殖利率上漲，出現一波修正，台股加權指數連帶也受拖累，在美債殖利率漲勢未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，我們認為若短線上無法迅速站穩月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

(時報資訊)