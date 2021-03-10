NBA傳奇球星柯比布萊恩和二女兒墜機身亡已經1年多，他的妻子凡妮莎在一夕間失去摯愛，卻沒有擊垮她。丈夫和女兒教她看見黑暗中的光亮，讓她堅強活下去、過好每一天。

2020年1月26日，一場空難徹底改變了凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）的幸福人生。

那天早晨，41歲的NBA巨星柯比布萊恩（Kobe Bryant）與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant，小名Gigi）搭乘直升機，在洛杉磯墜毀，兩人與機長、其他6名乘客全數罹難。

凡妮莎日前接受專訪，說起喪夫、喪女後的心路歷程。(圖/Shutterstock)

對一般人來說，14個月晃眼即過，但對柯比的妻子凡妮莎而言，卻無比漫長、舉步維艱。今年1月空難周年，凡妮莎感慨表示：「為什麼如此美麗、善良、精彩的兩個人，會遭受這樣的悲劇？我永遠不會曉得。直到現在，依然感覺很不真實。」

凡妮莎日前接受《時人雜誌》（People Magazine）專訪，說起喪夫、喪女後的光陰。她坦言，自己仍然常常為此心碎。

「那份痛苦實在超乎想像。但妳還是得爬起來、努力過日子。」凡妮莎說：「每天躺在床上流眼淚，沒有辦法改變事實。事實就是，我的家庭再也不如以往。」

●家庭破碎1年多 沒有一天不思念

柯比退隱才短短4年時間，他的死在全球投下震撼彈。數百名球迷來到湖人主場外，點亮2萬5,000根蠟燭悼念他，世界各地粉絲也紛紛曬出收藏的柯比球衣，緬懷這位「一代傳奇」。

粉絲溫情不捨的緬懷落幕之後，凡妮莎終究得獨自一人面對柯比與女兒的驟逝。

翻開她的社群動態，不時出現柯比和吉安娜的照片，彷彿兩人從未離開。雖然丈夫已經去了另一個世界，但每逢重要節日，凡妮莎仍會發文懷念，生日、情人節、父親節她都沒錯過，也依然繼續慶祝兩人的紀念日。

就連3年前，柯比獲頒奧斯卡最佳動畫獎的光榮時刻，她也牢牢記得，在社群媒體上發布一張柯比親吻獎座的照片，寫道：「你是最棒的。」

●不見容於公婆、曾傳婚變 一段婚姻磨了20年

凡妮莎19歲嫁給柯比，步入婚姻後，凡妮莎很快就學著成為一個「NBA太太」，陪同丈夫出席各種場合，重要比賽時，觀眾席上也都能見到她的身影。兩人育有4個女兒，其中罹難的二女兒Gigi也熱愛籃球、立志繼承爸爸衣缽，是令夫妻倆驕傲的掌上明珠。

不過兩人情路也非一帆風順。

凡妮莎和柯比的結合並不受雙親祝福。有傳言小倆口族裔不同，非裔的柯比一家無法接受一個拉丁裔媳婦。他們婚禮當天，柯比的爸媽甚至都沒到場，事後更長年沒和兒子密切來往。知情人士透露，柯比與原生家庭關係一波三折，直到逝世前，他仍在積極修復。

結婚才兩年，柯比就因一起性侵犯案醜聞纏身，凡妮莎自始至終情義相挺，柯比為此召開記者會時，她也靜靜坐在一旁表達支持。

直至2011年，兩人一度傳出婚變。凡妮莎對外放話，說與柯比存在「無法化解的分歧」，究竟導火線為何，外界不得而知，但紛爭在兩年後收場。凡妮莎當時告訴柯比，為了襁褓中的大女兒娜塔莉亞（Natalia），她希望兩人能再努力看看。

2015年柯比受訪時說，其實當時凡妮莎選擇離開他會更輕鬆，「她既能拿到孩子的監護權，還能拿到一半的錢…但她真好，她沒這麼做。」柯比感性表示，他也不再「將凡妮莎付出的一切視為理所當然」。

●為母則強、拒絕以淚洗面 「我希望他們為我驕傲」

去年在柯比的追思會上，凡妮莎強忍淚水，完成了長達21分鐘的致詞，談起柯比，她幾度瀕臨潰堤：「他是早鳥，我是夜貓；我熱情如火，而他冷靜如冰。我們是如此不同，卻也總是找尋平衡點、求同存異。他是我的靈魂伴侶，我的知己。」

但比起每天以淚洗面、自怨自艾，凡妮莎選擇積極面對生活，畢竟還有3個女兒需要她。她近期常常帶3個女兒去滑雪、打球，偶爾也拉著孩子拍段抖音影片，自娛娛人。她說，努力過好每一天，可以讓自己和孩子們的生活更好，所以她決定堅強面對。

而柯比和Gigi就像是她的燈塔，教她試著看見黑暗中的光亮，「他們無條件的愛，以各種形式鼓舞著我。」她說：「我希望他們為我感到驕傲。」

對於那些同樣痛失所愛的人，她分享自己的心境：「悲痛是這樣一種複雜的情緒：前一天你還在開懷大笑，隔一天你就感覺自己行屍走肉。找到讓你活下去的理由吧。我知道不容易，但當我看著自己的女兒，我會為了她們，試著勇敢跨越悲傷。」

資料來源：People、NewsOne、ETOnline、The Sun、CNN、New York Times、ESPN

(中時新聞網)