小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】囤房稅新規畫 第四戶起課稅2～4％

財政部研議中囤房稅規劃方向出爐！據悉，住家用房屋稅，供自住三戶維持1.2％稅率，第四戶起全國總歸戶課徵囤房稅；不含自住的三戶，持有一至二戶每戶稅率2％，三至五戶每戶稅率3％，逾六戶以上每戶稅率4％。此外，擬新增建商給予一年緩衝期，一年內未出售者課徵1.5％稅率。

【2】大立光、先進光 冤家變親家

從敵人變朋友？大立光宣布經由參與私募5.984億元入股先進光，成為單一法人第一大股東，並擁有先進光15.2％股權。但是大立光表示，未來「不拿任何董事席次」、「不參與經營」、「不會有業務合作」，三大不尋常的堅持、也讓此入股案更添話題。

【3】市場一堆ETF爆亂象 金管會下密令解決

國人投資ETF金額愈來愈多，但常對投資內容一知半解，造成許多亂象、投資糾紛，金管會證期局2021年已發函要求投信業者要強化「資訊揭露」，但並未要求ETF追蹤指數要「完全覆蓋」。證期局副局長蔡麗玲指出，ETF追蹤指數有「最佳化」、「完全覆蓋」法，但若指數多達數百檔，完全覆蓋「不可能」。

【4】不愧是股神！巴菲特狂撈油 10周暴賺12億美元

今年以來國際油價大漲，石油股也跟著水漲船高。股神巴菲特掌管的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所持有的石油巨擘雪佛龍（Chevron）股票部位，短短十周即賺進12億美元。

【5】特斯拉一年內三度遭熊吻 仍狂噴逾3倍

電動車大廠特斯拉（Telsa）股價近日頻頻下探，已較前次波段高點暴跌逾三成，符合熊市定義，這也是特斯拉在過去一年來第三次慘遭熊吻。

(中時新聞網)