沐光農場草莓園主打日系草莓，夢幻白草莓吸引採果民眾目光。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園打造360度的環景草莓牆，讓採果民眾直呼好好拍。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園採高架溫室種植，採果時非常方便。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園採高架溫室種植，採果時非常方便。（陳淑娥攝）

總幹事王秝毅（左）表示，看到沐光農場栽培的草莓又大又甜，黃文慶（右）的努力終於有成果。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園又紅又漂亮，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園又紅又漂亮，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園又紅又漂亮，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園又紅又漂亮，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

沐光農場草莓園的頭花超巨果，要看運氣才能採收的到。（陳淑娥攝）

工作人員教遊客如何正確採草莓。（陳淑娥攝）

沐光農場的紅白草莓非常漂亮，令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

黃文慶努力經營精品草莓園，終於有不錯成果。（陳淑娥攝）

可愛迷你豬。（陳淑娥攝）

可愛天竺鼠。（陳淑娥攝）

多肉植物。（陳淑娥攝）

2至3月是草莓大爆發季節，台中市清水區沐光農場草莓園主打日系草莓，4分半腹地種植高達3萬株草莓，包括桃薰、紅顏、白草莓品種，其中以紅顏為大宗，高架園區更打造360度環景草莓牆，讓採果民眾直呼好好拍。青農黃文慶表示，草莓園不用藥，以黃斑粗喙椿象吃草莓害蟲，許多遊客慕名上門採果。

總幹事王秝毅關心青農黃文慶

沐光農場草莓園是梧棲青農黃文慶所經營，主打日系草莓，4分半腹地高架種植3萬株草莓，日系占7成5，包括桃薰、紅顏、白草莓品種，桃薰嘗起來有水蜜桃味、紅顏具有香檳葡萄味，白草莓則是牛奶味，獲得不同消費者青睞，園區以紅顏為大宗。

黃文慶表示，目前紅顏是3期花，在氣候加持下，超巨大果不少，且許多像雞蛋一樣大顆，客人聽到後立刻下訂20盒，現場客人也採得很失控，原本只拿一個盒子，後來結帳竟採了6盒，香檳葡萄味紅顏草莓很迷人，錯過這一期不知何時才會再有巨果。

黃文慶指出，草莓園標榜生物防治法種植，專程買了黃斑粗喙椿象來吃草莓害蟲，吸引許多外來遊客上門採果。草莓園雖主打日系草莓，園區也有一般草莓，包括桃4、香水等大家耳熟能詳的品種，總共高達10餘種。

沐光農場除了有草莓園共採果外，農場裡還有超萌的迷你豬、一大群天竺鼠與民眾互動，另外多肉植物種類甚多，是一處非常適合親子休閒的祕境。

梧棲農會總幹事王秝毅表示，看到沐光農場栽培的草莓又大又甜，尤其在海線天候不是很好的環境裡，黃文慶的辛苦終於有成果，非常不容易也很感動，農會將持續給青農最大支持，希望未來農業發展更好。

(中時 )