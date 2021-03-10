已婚民進黨立委王定宇爆與民進黨發言人顏若芳同居，對此兩人澄清是房東與房客關係，但說法仍遭各界質疑，爭議持續延燒。過去顏若芳擔任台北市議員時，曾讓命理師算過姻緣，當時對方稱顏若芳的另一半會像「日本料理」一樣精緻，如今爆出與王定宇「同居」，也讓網友酸說，原來另一半是精緻的「鮪魚肚」。

據《民視》報導，2017年時任議員的阮昭雄的妹妹、也是命理師阮翔鉞曾幫顏若芳算姻緣指出，她的另一半喜歡美食、美衣，且愛漂亮又好客，會像日本料理一樣，「擺盤很精緻很完美」。

當時顏若芳聽完露出害羞表情，對於擇偶條件，她說，孝順父母是最基本的，高富帥不是必要條件。

2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

在與王定宇同居的傳聞曝光後，該段訪談內容也被翻出，臉書「歷史哥澄清唬」揶揄表示，原來美女發言人與美食之間，還有這樣一個命運的淵源，「真的是太爛漫了」「富含豐富油脂」。

網友則在PO文底下留言笑說，「台北物價太高了，所以……」「原來油脂是指鮪魚肚」「相撲鍋也是日本料理喔」、「原來另一半是精緻的鮪魚肚」。

對於同居一說，王定宇、顏若芳口徑一致，稱是王分租其中一房，兩人僅是房東與房客關係。王定宇表示太太也知情，顏若芳則說平時與父母同住，偶爾晚歸才會到該處過夜。

(中時新聞網)