大陸氣質女星劉詩詩2015年與「四爺」吳奇隆結婚，夫妻在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而日前適逢農曆春節，劉詩詩則和吳奇隆一起回台灣婆家過年，但劉詩詩卻遭酸民轟她沒陪自己的父母太冷血，吳奇隆心疼老婆，近日則被直擊，他帶著劉詩詩、兒子一起到遊樂園散心兼消氣。

劉詩詩日前因陪著老公吳奇隆回台灣婆家過年，而遭酸民痛批她沒有回娘家陪自己的父母太冷血，認為身為獨生女的劉詩詩應盡孝道，但畢竟她是遵循禮俗，網上酸民酸語讓外界不敢恭維，劉詩詩還傳出為此一度心情低落。

劉詩詩是演藝圈著名的氣質女神。（圖／本報系資料照片）

寵妻出名的吳奇隆心疼老婆，根據《鏡週刊》報導，吳奇隆在年假過後，就帶著劉詩詩、兒子一起到九族文化村散心，儘管夫妻倆打扮低調，但仍藏不住濃濃星味，劉詩詩身穿米色長外套、頭戴鴨舌帽，而頭綁小馬尾的吳奇隆也很有型，夫妻倆對一名小男孩溫柔互動，吳奇隆也低頭和小男孩說話，看起來應該就是兒子步步，但過沒多久，吳奇隆發現被偷拍後，就趕緊帶著妻小離開。

吳奇隆近期都待在台灣，他也把握機會、四處遊玩，他日前則出現在知名製作人陳子鴻臉書的聚會照中，只見穿黑色西裝搭白襯衫的吳奇隆，對著鏡頭露出靦腆笑容，臉看上去雖然有點發福，但整體來說，狀態很好、氣色也很不錯，完全看不出已經50歲。

(中時新聞網)