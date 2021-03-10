37歲知名台裔美籍設計師王大仁（Alexander Wang）過去被封為台灣之光，去年底他被一名男性模特兒指控性騷擾，連帶引出多名相關產業人士跳出自稱受害者，當時王大仁受訪強調這些指控無根據且都是不實傳聞，昨(9日)他在IG發表新聲明，表示對個人行為造成別人痛苦感到遺憾、後悔，他支持他人挺身而出的權利，自己未來會做得更好。

王大仁2005年開創自身時裝品牌，設計風格以善用黑色、著重都市風格聞名。去年底外媒報導，一名男模拍攝影片，控訴2017年遭王大仁性騷擾，引來網友轉發，消息曝光後，許多人接連爆料也曾是受害者，有人稱遭猥褻，另有人指控曾被王大仁下藥。

王大仁昨發聲明。（圖／翻攝自alexwangny IG）

對此，王大仁透過《時人（People）》雜誌發表聲明回應，強調上述指控都是子虛烏有，且都是荒誕不實的傳聞，引來社群媒體錯誤散播、放大，他感到遺憾，澄清絕未牽涉爆料者所稱的殘暴事件中，他打算釐清事件始末，追究散布者的法律責任。

昨王大仁透過IG二度回應，表示他過去行為最近引發爭議，「我支持他們挺身而出的權利，也已仔細聆聽了他們想表達的內容，對他們而言，分享自身的故事不容易，我很遺憾個人行為造成別人的苦痛，雖然我不同意關於這些被爆出私人互動的部分細節，但我未來會以身作則，用自身的視角和影響力去鼓勵他人正視傷害別人的行為」，最後表示他因此歷經了成長，之後會努力做更好。

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(中時新聞網)