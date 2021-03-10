開發金(2883)二月份自結稅後獲利29.28億元；累計一至二月稅後獲利達49.89億元，每股盈餘0.34元。開發金2月獲利開始認列中壽權益法投資貢獻，帳面大進補！

發言人張立荃指出，近期債券殖利率走揚對於資本及金融市場的影響仍需密切觀察；開發金控除透過風險控管以減低對於營運之可能衝擊；在長期業務發展上，將致力於各子公司與跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。

子公司凱基銀行上月份獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益貢獻，二月份稅後獲利2.53億元，累計一至二月稅後獲利6.75億元。

凱基證券因二月份新春紅盤，包含經紀、債券、自營等業務皆有穩健表現，加上海外轉投資獲利貢獻，稅後獲利13.27億元，累計一至二月稅後獲利23.61億元。

中華開發資本因投資部位評價回升，二月稅後獲利2.99億元，累計一至二月稅後獲利1.74億元。

中國人壽維持穩健獲利，二月獲利30.68億元、累計一至二月獲利67.94億元。開發金控對中國人壽之綜合持股比例約達55.95%，今年二月獲利已認列來自中壽之權益法投資貢獻；加以資本市場在二月份農曆年假後續寫新高，有效挹注證券及投資等業務之獲利動能，優於去年同期累計獲利僅11.06億元。

(時報資訊)