車用電子與生活科技系統散熱廠-元山(6275)因大陸車市及高階運算風扇需求攀升，2020年稅後盈餘1.39億元，創下歷年新高，每股盈餘為2.01元，由於全球散熱產業仍處於供不應求狀態，元山審慎樂觀看待今年營運，2021年營運可望維持穩健成長。

去年上半年因歐系車廠積極備庫，下半年則受惠中國車市蓬勃發展，以及二次疫情與5G商轉推升高階運算散熱風扇需求，挹注元山科技全年合併營收為33.32億元，年成長11.59%，稅後盈餘為1.39億元，年成長176.23%，創下歷史新高，每股盈餘為2.01元。

就各產品來看，汽車電子佔元山2020年營收40%、高階運算系統約佔36%、生活科技系統(包含自有與策略品牌家電)約21%及其他工業3%。

元山董事會通過預計將配發現金股息1.5元，配發率為70%，以3月9日收盤參考價27.35元計，現金殖息率達5.48%。

元山2月合併營收2.34億元，雖因農曆春節影響實際工作天數，然產業仍處於供不應求狀態，較去年同月成長22.34%，累計前2月合併營收5.77億元，年增35.33%。

元山亦再次調整營運事業結構，將原先生活家電、策略品牌合併為「生活科技」，延續原家電事業核心技術進行產品線與製程統整，除了深化合作多年的日系知名品牌外，更已拓展國際生活科技商用系統的合作客戶與專案，往高價位及高附加價值的方向調整，為科技生活事業奠定良好的全球化競爭基礎。

目前元山產品布局健全完整，其中車用部分，由於中國市場積極快速發展電動車領域，元山將在車體電子、車內電子與智慧駕駛方面，配合國際車廠需求持續共同合作開發；在高階運算領域則包括電競、工業電腦與高階個人電腦應用，未來散熱風扇將持續往更高性能、抑噪抑振之高階需求發展，至於散熱模組方面，則朝高階散熱、精密加工與表面處理上邁進，同時整合相變化熱交換技術，以期能拓展更高端電競產品市場。

展望今年，元山表示，全球散熱產業仍處於供不應求狀態，高階運算將持續受惠5G帶動如電競、工業電腦、工業設備等專業高階散熱需求，並深耕近兩年興起之防疫醫療領域，而汽車電子領域元山已取得領先地位，打入全球主要車廠Tier1供應鏈，並積極與國際客戶共同開發，深化雙方合作關係，延續專業化、全球化與服務化的發展策略，致力於汽車電子、高階運算、工業設備、優質淨水與商用生活科技系統等五個主要市場上持續創造營收、提升獲利。

(時報資訊)