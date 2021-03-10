宏碁(2353)2月單月營收新台幣203.18億元，年增80.9%，累積前2月合併營收為新台幣438.13億元，年增76.8%。近期外資持股宏碁微增至38.19%。2月各項產品中，以Chromebook的營收年增最為強勁，達631.3%。

宏碁各產品項營收分析如下：電競產品2月份營收年增91.3%、累積前2月營收年增102.4%；Chromebook 2月份營收年增631.3%、累積前2月營收年增454.7%；顯示器2月份營收年增56.7%、累積前2月營收年增69.9%；桌上型電腦2月份營收年增34.3%、累積前2月營收年增25.9%；創作者系列產品2月份營收年增288.4%、累積前2月營收年增263.0%。

宏碁強化多重事業引擎的策略持續發酵，建碁(3046)公司、安碁(6174)資訊、智聯服務(6751)、展碁國際(6776)、宏碁資訊(6811)等上市、上櫃、興櫃子公司已公告2月份營收並皆見年對年增長。多個孵化中的公司動能持續，如：酷碁公司（2月營收年增385.3%）、海柏特公司（2月營收年增43.4%）等。

(時報資訊)