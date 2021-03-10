去年因為疫情衝擊到全球大環境，但在宅經濟帶動下，遊戲市場卻是大豐收，受惠於行動平台上的系統單晶片(SoC)，使用的效能與效率更高的架構、產品與解決方案，Arm的Mali繪圖處理器(GPU)處於手機遊戲體驗的核心，過去一年經由合作夥伴出貨超過10億顆，使Mali成為行動平台市場領先的GPU，看好在今年將可望看到更多手機遊戲的成長，該市場依舊將蓬勃發展。

2020年卻是遊戲業收穫豐碩的一年，特別是手機遊戲。遊戲市場調查機構Newzoo表示，2020年手機遊戲的營收可達到767億美元，與2019年相比成長了12%。這意味著光是手機遊戲2019年的年度營收，就超越音樂與電影工業的營收總合，全球票房營收為425億美元，而全球錄音音樂產業發行代理營收則進帳202億美元，到2021年底前，將可望看到更多手機遊戲的成長，支撐這個成長的力道。

目前的趨勢顯示，遊戲內容越來越能橫跨各種裝置，用戶想要在行動裝置以及電玩主機上，都能玩高人氣、高傳真的多用戶遊戲，例如《要塞英雄》與《絕地求生》，但要有相同的高品質，這個趨勢2021年將持續向前推進，並獲得快速演進中的5G、雲端遊戲，以及行動平台上更多優質遊戲體驗的持續支援。跨平台玩法也將出現在休閒類遊戲，《太空狼人殺》遊戲儘管2018年就已經上市，2020年跨平台玩法仍大受歡迎，這款遊戲目前已經在Android、蘋果iOS、PC、Xbox與Playstation等平台上正式推出，最近更進軍任天堂的Switch。

另一個將對手機遊戲帶來極大好處的地方，就是雲端遊戲的持續推進與5G的推出，2020年由Arm委託Newzoo進行的5G遊戲演進報告中，預測2022年底全球將有10億支支援5G的使用中的智慧手機，將佔全球所有使用中智慧手機的21.8%，這個成長趨勢在2021年整年可能繼續發展，預估有5億名用戶會採購最新5G智慧手機，5G網路的高速、低延遲與高頻寬，不但讓玩家可以在行動過程中體驗越來越複雜的遊戲內容，彼此間也能進行更具社群性與協作性的遊戲。

(時報資訊)