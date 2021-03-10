1名家住潭子區的詹姓女子，騎車出門上班，途中卻突然停住「發不動」，機車沒油無法騎，附近又無加油站，詹女吃力地牽著機車緩步前進，台中市交通警察大隊員警巡邏經過發現後，載女子去加油站買油添加，詹女感謝警員幫忙，提醒自己以後騎車前，一定要注意油量。

台中市交通警察大隊第二中隊警員劉炳東、警員李賢德，日前巡邏行經潭子潭興路，發現1名女子吃力地牽著機車緩步前進，遂前往關心詢問，原來是機車沒油，劉員及李員遂載同詹姓女子至加油站買92無鉛汽油，省去推車之苦，順利到公司上班。

台中市交通警察大隊指出，潭子區部分地區，鄰近的加油站大約有2至3公里，員警提供飲水的保特瓶裝汽油，上網搜尋最近的1處加油站，並直接載詹姓女子前往加油站買油。詹姓女子感動地表示，當下真的很慌、不知所措，恰巧員警及時幫忙，非常感謝警員的熱心協助。

台中市交通警察大隊呼籲，民眾騎車出門前，應事先檢查車輛油量多寡及各種功能是否正常，確保自身及他人行車安全；若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打「110」電話向警察求助。

(中時 )