財富自由，過著不用為錢煩惱的生活是許多人的目標，星座命理專家艾菲爾老師昨（10）日就在臉書點名5生肖的朋友，表示他們在未來5年內財運極佳，不管是投資創業或是升職加薪，都有機會讓你的收入暴漲，享受衣食無缺的富日子，快來看看你和身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍第五名、生肖牛

生肖牛原本就勤勞丶踏實丶努力，很早就知道未雨綢繆，提前做好儲蓄與財富管理。再加上未來5年，財帛宮位出現了「福德」吉星坐鎮，特別是女性，時間越往後，運勢越是直線上升，不只工作上越來越順利，也有機會升職，收入自然跟著暴漲。如果有人到現在仍不覺得自己運氣有轉好，也別氣餒，因為生肖牛本來就是大器晚成型，在未來5年內，運勢必定會越來越旺，財源滾滾而來。

▍第四名、生肖鼠

生肖鼠頭腦聰明，心思敏捷，學習力也很強，特別是經過2020本命年的淬鍊後，肖鼠者的運勢將會觸底反彈，之前跌得越重，未來跳得越高。再加上今年生肖鼠與牛年六合，往後又有「龍德」、「紫微」吉星照拂，運勢將突飛猛進，迎向收穫滿滿的春天，特別在偏財上更是如有神助。建議在今年開始考慮投資丶創業或是做副業，都可增加正財之外的收入，也會有意想不到的驚喜。

▍第三名、生肖蛇

生肖蛇在未來5年走財祿雙收的好運，正偏財都很旺盛。特別是今年有三合貴人降臨，2024又有「太陽」吉星入命，肖蛇者的運勢勢如破竹，財運、家宅皆興旺。且遠行財事可成，代表你可往外地求財，如外派出差機會、或是更換工作城市、嘗試異地投資等皆不要放過，收入有機會比現在多10倍之多，在未來5年內，享受衣食無缺的日子絕不是問題。

▍第二名、生肖猴

生肖猴天生就精明聰慧，且第六感非常強，很懂的趨吉避凶。今年有「紫微」吉星入宮，2024年又與甲辰龍年三合，是運勢最旺的時刻，在工作丶財運丶感情中都會有好的轉變。在天時地利人和之下，只要堅持下去，即使遇上再多的阻礙，也會有好的收穫，在未來5年內，可以過著不用為錢煩惱的生活！且不只財運旺，還有生男之喜、添丁進財的好運降臨。

▍第一名、生肖虎

生肖虎行動力極強，只要下定決心了，絕對全力以赴，勤奮表現讓你受到老天的眷顧。在2021至2025陸續有吉星「太陽」、「福德」、「天德」加持，代表萬事吉祥，不管做什麼都有趨吉避凶、福氣自來的好運。且事業心極強的肖虎者，在多年的努力奮鬥下，將可被貴人看重，順利在財運上獲得巨大成就，未來五年內，存款將連連翻倍，迅速擠身富豪行列。

(中時新聞網)