復健科醫師李薇分享，過去曾收過一名15歲的女患者，因情傷從四樓墜下輕生，導致頸部以下全癱，住在加護病房兩個多月，患者不願意吃東西，只靠鼻胃管和點滴維持營養，後來傷口感染不幸離世，當醫師急著搶救時，患者的母親淚崩忍痛說，「不要救了！讓她好好走吧！」讓她印象深刻，事發兩年後，她收到患者父母送來的感謝信，表示歷經兩年終於走出來了。

李薇日前在臉書分享，有一年的跨年傍晚，護理師和沒值班的醫師都開心地討論跨年的行程，而她的手機突然收到一張加護病房的會診單，用電腦查了病例發現，患者是一名15歲的女性，雙腿與右手骨折，頸椎第五節、第六節粉碎性骨折、硬腦膜下出血、臉骨骨折，受傷的原因為從四樓墜落。

李薇表示，當加護病房厚重的鐵門打開時，她立刻聽見一個女人在裡面尖叫嘶吼，同時有兩名警員走出病房，越往裡面走、尖叫聲越清晰，「是我害死我們的女兒！我殺了她！不！女兒還沒死！但都是我害的！」

李薇走近後發現，原來尖叫的女人是患者的母親。「病人的雙腳因為嚴重骨折都做了外固定，脖子上掛著厚重的頸圈，臉上戴著氧氣罩、插著鼻胃管、尿袋掛在床邊、右手打上石膏，頭部一處被剃了頭髮上面有開過腦的縫線。」女人跪在地上尖叫、用頭用力敲地板，而一旁的先生則不斷嘗試拉起太太，夫妻倆臉上的眼淚和鼻涕都已分不清。

李薇指出，患者的爸爸表示，女兒的都是班上前三名，最近交了男朋友，被他們唸了兩句以後，就分手失戀了，成績也跟著一落千丈，並常常將自己鎖在房間內不出門，前天早上敲門女兒都未回應，擔心之餘便將門撬開衝進去，「但找不到女兒，一個影子急速在窗前向下滑過，是我們的女兒！」而太太為此非常自責，認為是自己教育失敗。

李薇替患者檢查發現其意識清醒，但頸椎嚴重受損脖子以下全癱，恐終身都不會恢復。而患者似乎也知道自己的未來「活也活不好、死也死不了。」便她用微弱的聲音說：「醫生，我好痛苦，妳能幫我讓我死嗎？」當下她的心好像被錘子不斷重錘，一句話也說不出來，甚至連安慰父母及病人都不會了。

李薇透露，脊髓損傷在復健科的案例非常多，但她知道患者未來不只要面對無法恢復、終身都得在床上和輪椅上，連吃飯喝水都需要人幫忙，而還有很多併發症要面對。看著如此絕望的三人，她不忍告訴一輩子都不會好的事實。

李薇表示，患者先前走不出心裡的牢籠，現在更走不出粉碎的軀殼，住院兩個多月，女孩開始拒食，僅靠著鼻胃管和點滴維持營養，但最後還是因傷口感染而不幸離世，當心跳停止、心臟顯示波器嗶嗶嗶響，所有醫師都準備跳上去急救，患者的媽媽卻在旁喊著：「不要救了！讓她好好走吧！」

事發兩年後，李薇收到一張小卡片，是當年那位女患者的父母給的，上面先是感謝醫護人員的照顧，患者母親透露自己這兩年被惡夢纏身，但終於從憂鬱症走出來了，後來在女兒的書桌裡找到一封信「爸爸媽媽對不起，我讓你們難過了，你們一定覺得我很傻，雖然我過不了心理的坎，但我愛你們，下輩子，我還想當你們的女兒......你們等我。」如今她也生下老么，已經兩個多月，家人們都相信這是大女兒來投胎了。

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