台中市魏姓男子帶著4名朋友，在2018年7月到某知名酒店尋歡飲酒，事後將A姓陪酒小姐帶出場到汽車旅館後，兩度逼A女喝大量毒咖啡，趁其意識模糊時多次性侵，還要求A女與友人雜交，更誣陷A女偷20萬元，逼她交出提款卡，盜領存款5萬6000元，凌虐長達12小時，A女慘遭凌辱後報案，魏男遭台中地院重判12年6月並賠償80萬元。

根據判決書記載，魏男於民國107年7月29日凌晨3時許，與四名友人，在台中知名酒店喝完酒後，將酒店小姐A女帶出場前往某汽車旅館，但魏男卻趁著與A女獨處時，脅迫A女吃毒品一粒眠與毒咖啡後，強行性侵A女。

魏男事後意猶未盡，竟又找來同行的五名友人，宣稱已餵食A女5包毒咖啡，煽動友人直接對A女進行多人雜交，但其中只有蔡姓男子一人性侵得逞。這時魏男還自導自演，用力踹房間大門，並衝入房內怒斥A女，「為何要勾引蔡男?為何誣指我性侵害?」而要求原告道歉，但A女因服用大量毒品神智不清沒有道歉，魏男就拿出濕毛巾摀住A女口鼻脅迫，造成A女驚恐不已而向魏男致歉。

接著魏男又自己遺失新臺幣20萬元，要求A女解釋，還持黑色塑膠垃圾桶朝A女頭部猛砸，並誣陷她偷了20萬元，A女當面否認，但魏男暴怒將A女推到沙發上要毆打時遭道蔡男阻止，這時魏男又要求A女賠償，還逼迫交出金融卡與密碼，由友人提領5萬6000元。

但魏男並未收手，又要求A女洗澡給他觀看，接著又逼她喝下毒咖啡包，當藥劑發作後，A女開始意識模糊，未料魏男卻喝斥：「你現在就是要跟我們四個一起X」，A女當場苦苦哀求，但魏男還是逼迫她替眾人手淫，還要全身赤裸跳豔，接著又繼續性侵。

魏男逞完獸慾後，又逼喝令A女和余姓友人繼續上床，還恐嚇：「你們二個如果沒有的話，等一下回來，我就X死妳」，但余男等眾人離開後，立刻和A女也相繼離去，事後A女才憤而提告。台中法院審理後，重判魏男12年6月後，並賠償判賠償80萬元。

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(中時新聞網)