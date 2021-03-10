1名網友日前發現租屋處的門鎖被灌入三秒膠，而兇手竟是與他相鄰2間房的鄰居兒子；該鄰居兒子認為他平時關門太大聲，他解釋關門聲不是他發出；事後對方當面道歉，他則發現對方眼神渙散，神智似乎不正常；網友聽完他描述，不少人則強烈建議他趕快搬家，因為不知道對方下次會有什麼不理智舉動，「這次三秒膠，下次可能是捅三刀」。

1名網友在Dcard上發文表示，他7日晚上回家時發現鑰匙沒辦法插進房門，確認沒走錯房門後即求助房東，鎖匠到場後將門撬開，拆下門鎖後發現門鎖內竟被填入三秒膠，正當他細想有與誰結怨時，1名鄰居的爸爸突然向他坦承是該對方的兒子惡作劇；該爸爸說，他兒子認為原PO每次關門太大聲，但原PO則解釋也有聽見關門聲，因此不是他所發出。

1名網友日前發現租屋處的門鎖被灌入三秒膠，而兇手竟是與他相鄰2間房的鄰居兒子，他則解釋聲響不是他發出的。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，該爸爸之後要求兒子出來道歉，他看見本人時發現對方眼神渙散，「感覺就是很不正常，精神狀況不是很穩定」，嚇的他直呼太恐怖，他說當下知道是鄰居所為時，直接爆哭腿軟，「我現在還處於心未定 魂還沒回來」。

網友則幾乎一面倒要原PO趕快搬家，留言說「強烈建議你搬走，雖然不確定是誰關門大力，但他兒子已經認定是妳，這次三秒膠，下次會做什麼沒人知道」、「建議直接換房，或是請房東陪你去派出所備案吧」、「真的搬走吧！好恐怖！雖然很麻煩，但是生命安全重要」、「建議搬走，這次三秒膠，下次可能是捅三刀」。

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