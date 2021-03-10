台灣首批逕自向阿斯特捷利康（AZ）購買的牛津AZ疫苗，3日由大韓航空公司載運抵達桃園機場，第一波共11.7萬劑，然衛福部部長陳時中卻稱，因簽保密協定價格不能公布，引起外界批評。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中目前被疫苗價格保密與何時解封兩件事困得「裝神弄鬼」又「六神無主」，但價格隨立法院查詢很快會大白，沈並斷言疫苗應是買貴了，至於相關禁令則必將逐步放鬆。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》指出，陳時中目前面臨兩大困境，一個是為疫苗價格保密而「裝神弄鬼」，一個是不知國境何時解封而「六神無主」。至於疫苗價格為何要保密？沈直言：「我覺得只有一個可能性，就是你買貴了。」因為若買便宜了，陳一定會展現得自己很厲害四處炫耀，不太可能自己買便宜了怕打壞市場行情而不講，但採購價格這種事不可能瞞太久，立法院都可以查，相信很快就會水落石出。

至於解封問題，沈富雄認為，現在大家談的「旅遊泡泡」、開放帛琉與越南旅遊，這些都是不重要的，因為這些都是台灣人「出去」的，但就觀光產業而言是「進來」重要，而不是我們「出去」重要，沈質疑：「越南來的旅客有多少？帛琉來的旅客有多少？都是我們去的！」

沈富雄指出，若有外國觀光客「進來」台灣，陳時中又得要擔心了，因為現在的重點是保護國人的安全，而不是保護那些進來的觀光客，畢竟國人的免疫防護力實在太低了，即便未來打了疫苗，還是會存有低比例具傳染力者，國人恐禁不起這樣的暴露。

此外，沈富雄表示，美國現在已降到每日確診5萬人，人口除以10單日仍有5千人，但台灣單日確診常常還不到5人，5千對上5人，兩邊的差距實在太大，陳時中很難放任外國人入境。沈指出，陳時中現階段保守看待疫苗護照，即便打了疫苗都還要再篩檢、抽血，確認打疫苗後體內是否有抗體，接續還要隔離；但陳現在口氣也軟了，說也許可以不用關兩個禮拜，按各國的疫情也許關個3、5天，但若單日5千人確診，每個人都關3、5天，「你要關多久？」尤其若連去帛琉都要關，那就沒人想去帛琉了，所以在這8個月陳時中必定會一步、一步、一步放鬆，「但放鬆就是自己打嘴巴了」。

(中時新聞網)