35歲張先生為工廠作業員，上班勞累，還需輪夜班，下班後倒頭就睡，幾乎沒有時間運動，且有抽菸習慣，加上飲食習慣欠佳，將含糖紅茶當成白開水，每天至少飲用一兩杯700c.c.紅茶。日前體重莫名下降，合併口渴、多尿，就醫確診為第二型糖尿病。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼指出，台灣糖尿病患者超過2百萬人，以第二型糖尿病居多，好發於40歲以上的中老年人，但最近幾年，40歲以下的第二型糖尿病發生率明顯增加。

陳柏蒼表示，40歲以下的第二型糖尿病患者屬於「年輕型二型糖尿病」（YOD），研究發現，這群糖友在疾病表現、治療上，與傳統中老年人第二型糖尿病族群有所不同。

國外研究證實，年輕型二型糖尿病人在血糖控制上明顯較差，也就是藥物療效較不理想，以致胰臟的胰島細胞衰老速度較快，血糖不易控制，容易併發黃斑部病變等疾病，更需積極治療，控制血糖。

為何年輕型第二型糖尿病族群逐年增加？陳柏蒼分析，糖尿病與胰島素阻抗有關，而肥胖與胰島素阻抗增加息息相關。

以張先生為例，平時愛喝含糖飲料，又常吃炸雞、鹽酥雞等高熱量食物，常久坐、少運動，身高175公分，最胖時體重達90公斤。

陳柏蒼說，張先生初次進診時，身體質量指標 （BMI）為26.1kg/m2，血糖值為460mg/dL（正常值140mg/dL以下），眼底檢查有輕微視網膜病變，驗尿也發現白蛋白尿。

40歲以下的第二型糖尿病發生率明顯增加，藥物療效較不理想，以致胰臟內胰島細胞衰老速度較快，血糖不易控制，有這些症狀要警覺。（圖／NOW健康提供）

在治療年輕型第二型糖尿病上，除了維持正常生活型態，注意飲食內容，以及養成運動習慣，並控制體重。降血糖藥物則傾向血糖藥複合使用，用藥更為積極，讓病人血糖及早下降達標，維持胰臟功能的長久性。

年輕型二型糖尿病族群正值人生黃金期，且為家庭經濟的重要支柱，陳柏蒼提醒，如果體重不明原因下降，異常疲勞，口渴又多尿，務必積極就醫，確診後規律用藥，並改善飲食習慣、多多運動，才能遠離洗腎威脅。

(中時新聞網)