台中市梧棲區農會總幹事王秝毅蟬聯績優總幹事，今年力拚3連任，她打造小而美的「57小舖」，販售農特產品項高達上百種，在首波農遊劵中創造500萬元營業額，傲視其他農會，創造海線偏鄉奇蹟，梧棲農會也照亮青農的返鄉之路。

58歲王秝毅出生農家，求學時雖非本科系出生，但從小就對農業充滿興趣，畢業後進入農會當職員，待過保險、供銷、會務及信用部門；從基層打拚經過歷練，在2103年擔任總幹事，奉獻農會至今已長達33個年頭。

梧棲農會打造僅4坪大的「57小舖」，短短2個月期間，在首波農遊劵中創造500萬元營業額，佳績傲視其他農會，翻轉海線偏鄉。王秝毅表示，以在地農作物開發具有特色農產品，包括米豆油、黃金大豆魯豬腳、57安心米等安心產品，除深獲大眾青睞外，更讓辛苦的農民受益。

「務農真的很辛苦！」王秝毅說，梧棲耕作腹地約280公頃，農會與在地學校合作進行食農教育，包括田間體驗、釀豆腐乳等活動，將農業教育向下扎根，以吸引青農返鄉發展。

王秝毅表示，百大青農黃文慶經營沐光農場溫室草莓園有成，4分半腹地種植高達3萬株草莓，尤其在海線天候不好的環境，從無到有，真的非常不容易，農會持續給青農最大支持，照亮他們的返鄉之路。

(中時 )