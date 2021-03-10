美國科技股的絕地大反攻，帶動今(10日)日韓股市開高，台北股市開盤以15921.45點開出，隨即持續上攻至15980點，上漲百餘點，距離萬六關卡僅一步之遙，台積電股價開盤即來到601元，重新回到600元以上價位。

10年期美債殖利率9日跌到1.55%以下，科技股反彈走升，低迷許久的特斯拉股價收盤大漲近20%，台積電ADR也漲逾2%，美國總統拜登提出的1.9兆美元紓困法案也即將在眾議院表決，美國股市全面收紅，道瓊工業指數終場上漲30.3點，收在31832.74點；那斯達克指數收盤大漲464.66點，收在13073.82點；標準普爾500指數終場大漲54.09點，收在3875.44點；費城半導體指數收在2932.21點，也大漲169.46點。

台北股市昨日開低走高，在傳產、金融強力撐盤下，加權股價指數終場小漲32.98點，收在15853.09點。

(中時新聞網)