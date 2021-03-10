美國公債殖利率回落，以及投資人搶進近來受到重創的科技股，周二美股上漲，那斯達克指數上演報復性反彈，終場飆升3.69%，一舉收復了前一日的巨大失土。

特斯拉創下近一年來最大單日漲幅，亞馬遜與微軟均創下5周以來最佳單日表現。由於殖利率攀升引發對科技股估值已高的擔憂，近幾周來這些明星科技股跌勢慘重。

周二收盤，道瓊工業平均指數微漲30.3點或0.10%，為31,832.74點，收在近盤中低點。該指數盤中一度勁揚逾300點，改寫歷史新高。

標普500指數收漲54.09點或1.42%，為3,875.44點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數飆漲464.66點或3.69%，收在13,073.82點，創下去年11月4日以來最大單日漲幅，盤中更一度大漲4.3%。

標普500指數11大類股僅工業、金融與能源股收黑，分別跌0.39%、0.86%與1.91%。銀行股指數在衝上14年高點後回落，終場大跌1.7%。

美國即將通過1.9兆美元新冠紓困計畫的預期，在周一帶動美國公債殖利率飆升，並導致那斯達克指數重挫2.4%，與2月12日創下的歷史收盤高點相比下跌逾10%，確定進入修正。

美國10年期指標公債殖利率周一徘徊在13個月高點（1.613%）附近，但周二回落至1.523%。

Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，市場正在適應新的利率水平。今天10年期債息跌了一點，這減輕了估值的壓力，所以科技股表現良好。未來市場將越來越適應這樣的利率水準。

她並表示，周期性股票與小型股今年將跑贏大盤，科技股今年仍可望收高，但不會像過去一年那樣成為領漲族群。

周二羅素2000成長股指數大漲3.3%，遠優於羅素2000價值股指數的僅微升0.1%，但自本月初以來，該成長股指數的表現遠遜於價值股。

特斯拉擺脫前一日的重挫與連跌5天的低迷走勢，終場股價大漲19.6%，創下自2020年2月來最大單日漲幅，且在標普500指數與那斯達克100指數中漲幅排名第一。

蘋果、臉書均上漲逾4%，微軟與網飛漲逾2.5%，亞馬遜收漲3.8%。

GameStop繼周一飆升40%之後，周二再漲26.9%。投資人看好該電玩實體零售商跨足電子商務的轉型策略，以及散戶可能將收到的振興支票投入股市。

(時報資訊)