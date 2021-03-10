向美國國民提供的1,400美元支票是目前正在國會通過的1.9兆美元新冠肺炎救助計劃中最昂貴，也是最受歡迎的部分。

立場溫和的參議院民主黨人對眾議院認可的最初提案中有多少人會收到直接付款表示擔憂，他們設法使支票更多地針對低收入家庭，這意味著獲得支票的人數估計減少了1,700萬人。

新冠肺炎方案包含許多條款，這些條款將有助於苦苦掙扎的美國人，而且很受歡迎，在最近的一項調查中，成年人中有78％的人對此表示支持。畢竟，沒有人會拒絕多餘的錢。

但是，Robert H. Scott III和Kenneth Mitchell這兩位經濟學家認為，即使收入門檻較低，這些直接付款在經濟上也沒有什麼意義。無論您認為發支票的目的是救濟還是刺激景氣，都是如此。

首先，Robert H. Scott III和Kenneth Mitchell認為支票，它的目的主要在經濟危機期間，是幫助受影響最大的人。

目前最新的就業報告顯示大約10萬人失業，其中包括410萬誰已經沒有工作了至少27週。更不用說由於大流行而離開勞動力的數百萬人。這些人（主要是服務業和休閒業的工人，低比例的低收入和有色人種）迫切需要援助和支持，沒有這些，貧困和無家可歸是可能會發生的。

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但是對於絕大多數美國人來說，從財務上來講，就像大流行從未發生過一樣。這些人大多是上班族和其他專業人員，他們仍可在家中工作而且收入沒有變化。一項最新的皮尤調查機構發現，79％美國人顯示他們的家庭的財務狀況是大致相同或比去年同期更好。

在低收入家庭中，其中31％的家庭表示他們的狀況比一年前更糟，但即使在這一群組中，也有超過三分之二的家庭表示他們的狀況相同或更好。

眾議院的措施將完全淘汰單身人士的年收入為10萬美元，夫妻的收入為20萬美元。根據無黨派智囊機構「稅收與經濟政策研究所」的數據，參議院的版本將分別削減8萬美元和16萬美元，這仍將使包括兒童在內的大約2.8億人受益。

這是一個非常微不足道的變化，仍然意味著支票將交付給許多確實不需要支票的人。

那刺激景氣的作用呢？發支票的目的認為，很多並非處於緊急狀態的人都需要付款，至少他們會花這筆錢，並幫助經濟從新冠肺炎衝擊中恢復過來，是這樣嗎？

這有兩個問題。首先，目前尚不清楚經濟需要大量刺激。儘管就業報告顯示仍有數百萬人失業，但2月份的數字好於預期，這進一步表明美國經濟狀況良好。而且，鑑於某些市場利率的急劇上升，通貨膨脹也越來越引起人們的關注，而過多的刺激可能會加速這種上升。

另一個問題是過去的新冠肺炎檢查並沒有那麼大衝擊性。在第一輪紓困的研究中發現，絕大多數美國人省下了大部分錢或用來償還債務。大約40％的錢用於購買食品，美容和其他非耐久消費品等產品，這些行業在支票兌現之前就已經出現了支出激增的趨勢。

換句話說，支票刺激效應很低。而且，下一輪支票的可能接收者中有三分之一說他們會省錢。

因此，花幾千億美元專用於支票的更好的方法是什麼？

救濟金至少應具有針對性，例如因疾病而失業或工作時間較少的人。這兩位經濟者認為，更好的方法是將那些補充性失業支票，從300美元提高到600美元，這是去年3月的首項新冠肺炎緩解措施。

或者採用英國的方法，為受新冠肺炎影響的工人提供有針對性但慷慨的收入替代。另一個非常有用且有針對性的措施，是幫助人們支付抵押貸款和房租，因為，大流行後恐會出現大規模的住房危機。

Robert H. Scott III和Kenneth Mitchell認為，拜登總統的新冠肺炎救濟法案非常正確，但對大流行期間沒有經濟困難的人，寄發一次性1400美元的支票並不需要。

(中時新聞網)