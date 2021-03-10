【愛傳媒陳玲玲專欄】因為美好的早午餐感到幸福！「早餐吃得像國王」！美好的一天從早餐開始！

假日的早晨，悠閒的吃著早午餐，十分愜意！一掃一個禮拜上班辛勞！尤其是和兒子一起吃，會找份量比較足的早午餐店！

「光合箱子」早午餐在台北brunch界堪稱經典！喜歡它的戶外區，天氣好的時候可以曬曬太陽！

法式脆皮女士早午餐份量十分驚人！一整盤端上桌彷彿座小森林，視覺效果讓人驚呼！

在吐司裡頭，夾進馬扎瑞拉起司、火腿，並附上一顆半熟太陽蛋，自家烘焙吐司確實好吃，外皮烤得香酥脆，內裡咬下口感十分柔軟！

奶油培根菇菇蛋，法國奶油做成的金黃香滑柔嫩的奶油蛋，加上培根、新鮮蕈菇、自家烘培土司搭配黑糖優，菇菇蛋配料有培根、蘑菇跟杏仁片，口感層次很豐富，奶味很濃，很香很好吃！

生菜沙拉的份量很多，口感新鮮清脆，沾上蜂蜜芥末醬，風味獨特！健康、澎湃、美味的早午餐，滿滿的蔬果補充一天的營養！

「M one Cafe」是知名涮涮鍋店橘色的相關企業，簡約時尚，低調精緻，早午餐分量足！

漢堡套餐，嫩嫩的牛肉、香脆的培根，滑順的酪梨和起司，搭配爽口的生菜和番茄，口感真好！

理查墨西哥辣蛋捲，墨西哥辣椒、起司和牛肉末完美結合，淋在香嫩的蛋捲上，非常好吃了！起司中和了辣味，相當順口，現煎薯絲薯餅，薯絲外觀金黃，焦糖色澤，兩面煎的酥脆，外酥內軟，非常香！

牛小排早餐，香嫩的牛排，牛小排的肉質當然很讚，嫩又多汁，配上兩顆蛋、一杯加了穀物的無糖優格、超大超香的脆薯餅，還有淋上滿滿蜂蜜的法國吐司，牛小排香嫩好吃，非常豐富！

「貳樓」，主推美式早午餐的「貳樓餐廳Second Floor Cafe」，有豐盛的早餐拼排之外，也有義大利麵、漢堡、三明治等，餐點高CP值、環境舒適！

日耳曼帶骨香腸早午餐，口感酥脆的丹麥吐司搭配我帶骨香腸及德式香腸，加上薯條及太陽蛋，非常豐富的!

老法式骰子牛早餐，全麥厚片吐司加上生菜和蘑菇、沙朗牛排和新纖蘑菇特製香料一起拌炒，加上炒蛋，附上脆薯和綜合沙拉。

肉質軟硬適中，滑嫩炒蛋、一塊牛肉、薯泥一起入口，味道和口感都無可挑剔！

總匯活力歐姆蕾，特製蛋液加入火腿、燻雞肉、起司、蘑菇、蕃茄、玉米，附上黃金脆薯和麵包。

因為本身不喜歡煎到有點焦度的蛋捲，吃起來會充滿油膩感，內餡的搭配以及會拉絲的起司，吃起來整個感覺特別幸福！

早午餐的飲料有兩杯可以選擇，第一杯：新鮮果或牛奶，第二杯：冰（熱）咖啡或紅茶。

「The Antipodean Specialty Coffee」，隱身在台北內湖的The Antipodean Specialty Coffee，是一家有，澳洲風格的早午餐，每樣餐點都超滿盛，新鮮水果繽紛的色彩！

莓果碗是店中的熱門餐點，超人氣的「巴西莓碗」使用含有高抗氧化物的巴西莓和香蕉、草莓、藍莓萃取製成基底，鋪上滿滿的當季新鮮水果，還加上麥片、杏仁、核桃、椰子絲等多種穀物，充滿自然能量又低卡路里的繽紛餐點！

皇后大早餐，內容包括挪威燻鮭魚、培根、炒蘑菇、哈魯米起司、太陽蛋，佐以芝麻葉的蕃茄沙拉、酪梨、茄汁焗豆和搔耳朵酸麵包，再加兩杯水果優格和水果燕麥粥，數一數總共有11樣啊！超澎派的份量，適合多人分享！

店中服務生朝氣蓬勃的美聲和充滿甜美活力的笑容也是亮點。

「香色」早午餐，結合老宅、法式、午茶、復古，存在於台北巷弄中，擁有難得的優雅氣息！像歐洲鄉村、像古老南法，古舊的綠門後方，卻有著令人驚喜的美麗。

戶外的用餐空間，木長桌、木長椅、小石子地，給人一種很原始、很古老的感覺，每一張餐桌都有不同的餐桌風景！早午餐只有週六週日提供，精緻有特色！

麵包盤，一盤中全部都是麵包料理，每塊麵包香、酥、脆、Ｑ，三麥麵包，法棍，布里歐許，所呈現的麵包口感完全不同，各自自成一格，尤其是搭配上茂谷柑果醬與摩洛哥香料奶油，讓你一口接一口！

Polenta，菜色非常豐富，擺盤很美麗，色，香，味俱全。這道菜讓人驚豔的是玉米糕，更Ｑ彈，軟嫩玉米糕好好吃。搭配沾醬更美味！

鬆餅搭配所附上的蜂蜜，蜂蜜味道與口感極好，非常香甜順口。再來是半熟蛋的蛋液，切開鬆餅的瞬間，蛋汁配上鬆餅，又是另一種不同的口感！

在這裡，有種南法老院吃早午餐的感覺！

「丘比手作土司早午餐」，丘比手作吐司早午餐，店中最熱門的就是他們的木盆系列餐點！

經典早午餐盤，雞肉沙拉、德式香腸及兩種口味的司，多樣食材擺滿整盤內容相當豐富，土司抹醬用的是青醬及花生醬，雞肉沙拉除了有鮮蔬還吃得到水果！

木盆沙拉份量十足，但實際見到那比臉還大的沙拉仍忍不住為之一驚，而且隨沙拉還附上一片厚片吐司、吐司抹醬及兩種沙拉醬！

花生培根烤摩佐拉帕尼尼，厚實無比的帕尼尼裡頭夾著爆滿的餡料，一旁還有份量不小的生菜沙拉，以及半條馬鈴薯，層次豐富！

芋頭鹹蛋黃花生醬口味的帕里尼，綜合了鹹甜口感，還有各種濃厚的餡料，一口下去瞬間震撼妳的味蕾，非常美味！

丘比手作土司早午餐可算是全台北CP值最高的早午餐！

「AVENUE 美式早午餐」，紐約風格的美式輕食店，整體很舒適無拘束，菜單料理以fast casual（快速慢食）的概念，提供不少新美式食物，快速慢食（Fast Causal）的特點是氣氛悠閒隨意，服務生提供的服務沒那麼多，但仍然追求餐點品質，很多餐點都是新鮮現做的。

松露雞肉蘑菇米型麵，奶香米型麵與帕瑪森起司的組合，戳破完美形狀水波蛋，蛋香與松露香氣在舌尖停留很久，雞肉嫩度高份量非常夠！

牛肩肉醬義式手工寬麵，自製手工寬帶麵，燉得軟嫩的牛肩肉與番茄醬汁交融，十分美味！

羅勒雞肉蘑菇披薩，披薩有濃郁的羅勒香氣，雞肉、番茄以及蘑菇，整體味道蠻好吃的，餅皮外酥內軟，是難得的好吃披薩皮！

適合吃蔬食的菜單料理也有許多選項，香烤時蔬乳酪沙拉、草食主義披薩、經典瑪格麗特披薩、烤時蔬千層麵。

整體環境感覺很舒適無拘束！

「初芽Sprout餐廳」，這裡的空間很好很自在，餐點方面以健康與純淨食物為主，在這可以吃到美式料理但又融入亞洲食材等特色。

烤牛肉卡布沙拉，看起來像個小花園！下頭是滿滿的青翠萵苣，新鮮爽脆；上頭擺滿紅色番茄、綠色酪梨、白色水煮蛋和乳酪、棕色糖烤核桃，中間滿滿的酒紅色牛肉片，一大盅真的是美不勝收啊！

甜柿紅石榴菠菜沙拉，此款沙拉用台灣嫩菠菜、柿子、紅石榴、綠捲鬚、堅果、紅捲，菠菜軟嫩而其他生菜也新鮮，整盤沙拉很豐富的色彩與配料！滿滿蔬果，健康美味！

英式奶油法式吐司，有英式奶油醬、布里歐許麵包、蜂蜜奶油醬、楓糖漿及新鮮水果，吐司方面選擇布里歐麵包（Brioche），是奶油香氣味道重且口感軟的類型！

水果優格燕麥杯，優格部分很清爽順口，裡面料很豐富，像是草莓、藍莓、奇異果、葡萄、烤燕麥、葡萄乾、芝麻，燕麥的部分非常多，口味上以食材本身的原味為主！非常健康！

綠怪獸三明治，蔬菜、羅勒青醬、酪梨、酪梨醬、烤聖女番茄、馬芝瑞拉起司、全麥麵包。

點三明治可任選配菜！Mozzarella Chees淡淡乳香與鹹味的風味，菠菜部份口感軟嫩且帶甜味，吃起來真的很順口且很有飽足感！

「初芽」一個慢生活的空間，令人放鬆！

Herban kitchen & bar「二本餐廳」，綠意圍繞滿滿的植物，餐廳內佈置與色調帶有淡淡的南島氛圍，有夏威夷的fu！

主打療癒系美食（Comfort Food），既美味又吃得飽足過癮，店內盡量採台灣本土食材、有機蛋、食草奶油、非基因改造大豆、大量新鮮香草⋯⋯

香橙味噌醬的藜麥水果沙拉，滿滿一盤各式水果與蔬菜，這盤中有藜麥、酪梨、蘋果、火龍果、小番茄、生菜和橄欖等，共七、八種以上的原型食材，營養滿分又清爽！

酪梨費塔三明治，拖鞋麵包塗上厚厚一層濃郁的酪梨醬，費塔起司一樣香濃，而薄荷葉的清香讓人不覺得膩！附餐有薯條和例湯！

Herban Kitchen的早午餐，不會熱量爆炸的印象，早午餐也可以很健康！

「Sarabeth’s」，想享受紐約式的早餐就來Sarabeth’s，它擁有「紐約早餐女王」、「第一名早餐」的美名！

紐約酪奶經典煎餅、猶太白麵包做的三明治，還有暮光女克莉斯汀史都華最愛的沙拉、班尼迪克蛋。

煙燻鮭魚班尼迪克蛋，誘人的半生熟水波蛋，淋上秘製荷蘭醬汁，獨特風味觸動味蕾！水波蛋非常軟嫩、滑嫩，配上微微酸香的荷蘭醬十分契合，搭配英式馬芬很好吃。

英式馬芬是軟而有嚼勁，與荷蘭醬及蛋黃融在一塊實在很好吃！

法式吐司，法式吐司是Sarabeths最為經典的料理，甜蜜香氣「法式土司」更是風靡全球，銷售千萬份。浸泡過蛋液的吐司，口感鬆軟，再經過煎煮外層帶有微微脆度！非常美味！

美好的一天從早上開始，當然美麗的心情從早餐開始，假日早晨起床不blue，就是無負擔的醒來，自在地吃一頓美好的早午餐！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)