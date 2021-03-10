【愛傳媒葉毓蘭專欄】我國超過一千四百萬的機車，相較起約八百萬的汽車，政府對於機車用路環境無論是橋樑道路到路權法規都極為不友善，沒有從機車安全角度出發，遑論將機車族的需求納入考量。

這些問題導致從108年十月至109年十二月為止，交通事故機車死亡人數占了6成，機車受傷更高達87%，這點真的是不能再高了。

例如連接雙北橋梁的機車道，許多機車道險象環生，無論是過度彎繞或是需要躲避橋梁柱的危險設計。

這不只是青年容易出意外，連機車專業的南投交通隊的簡炯銘小隊長，在重機訓練時都會因為不良道路環境而意外殉職，同路段工程後，一到兩小時內就出了七起車禍。

這些都一再再顯示，我國的道路工程設計明顯未以機車安全作為考量，無論是號誌路權、路面設計、鋪面標線的防滑係數及人孔蓋等，這些的代價就是年輕生命的無辜逝去。

比起一般機車族，風險更高的其實是近期蓬勃發展的機車外送員，近年翻倍的成長加上超長工時，交通事故每月平均兩百起，事故發生甚至是一般機車族的1.37倍，其中事故年齡更以青年為主。

對於解決這些問題雖然內政部長徐部長搶答，但交通安全教育這點，回答得也沒錯，不只是民眾缺乏、義務教育階段培養缺乏，其實對於交通安全的重視也是交通部當前最缺乏，如果今天內政部長都能有這樣的了解，我希望未來交通部所有官員，也都應該要有這樣交通安全的意識與觀念。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)