大陸晶片荒，大陸半導體設計業者「比特大陸」旗下的晶片設計公司，在台投資智鈊科技、芯道互聯2家新創公司，3年內以2倍以上高薪挖走聯發科、台積電等公司逾200位高科技人才，遭新北地檢署偵辦，智鈊科技負責人顏進忠、芯道互聯負責人黃志輝訊後分別以10萬、20萬元交保，另外晶視智能副董希康則是以10萬元交保，而晶視智能董事長吳振禧昨因身體不適暫停訊問，今將繼續接受訊問。

檢調查出，大陸「比特大陸」旗下晶片公司為開發AI晶片，未經經濟部投審會許可，與顏、黃2人各以400萬、50萬元，分別在新北市板橋區、新竹市東區成立智鈊、芯道公司，組成挖角團，在人力銀行頁面大肆徵才。

檢調發現，交通大學電子研究所畢業的顏男，曾是積體電路設計「宏芯科技」副總；中華科技大學電子工程系畢業的黃男曾是矽品精密的製程工程師，2人從老東家離職後，就被陸商網羅，為陸方挖角高科技人才。

據了解，顏、黃等人憑過去資歷及同學人脈，瞄準台灣研發AI晶片團隊，誘以2倍高薪，聲稱台灣公司薪水低，若換工作環境，薪水即可翻倍，「有限青春應該換取更好的待遇」，開出百萬元、甚至500萬元年薪；不少人因此跳槽，甚至整個設計團隊都被挖走。2家公司光是3年內在台挖走至少200人，不少人來自聯發科、台積電等知名科技公司。

另外，大陸晶片公司也透過共同投資新創公司方式，與本國IC設計公司前研發人員吳振禧、曹希康合作，讓兩人擔任晶視智能公司董事長、副董事長，藉此拉攏其他人員加入。檢調昨搜索2家公司，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物，並約談顏、黃等19人到案。暫時先依《兩岸人民關條例》第40之1條「大陸地區營利事業，未經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定偵辦。

(中時 )