全球疫情持續延燒，清明連假將至，新北市長侯友宜10日防會議中指出，將仿照去年，取消或延後今年公墓納骨塔的清明法會，鼓勵大家線上祭拜，如果真的要來到現場，市府準備的接駁車也要做好消毒等防疫措施。

民政局長柯慶忠指出，公立納骨塔與公墓將取消或延後清明法會，搭設戶外開放式棚架，祭拜桌距離至少1尺，也提醒祭祀者應戴口罩，酒精消毒，量額溫加強宣導防疫好習慣，也會定時廣播提醒民眾勿久留。

柯慶忠說，納骨塔內空間將人流管制，並落實聯制，保持納骨塔空間空氣流通、加強環境消毒殯葬處與各公所掌控現場人流，並做必要的處置相關防疫措施，依疫情狀況滾動式修正。

侯友宜說，疫情仍然嚴峻，仍鼓勵大家線上祭拜，讓民眾善用追思方式不到現場，如來到現場也要思考當天如何縮小規模，如何跟先人表示敬意，各區區長都可彈性調整。

侯友宜說，除了戶外開放式棚架，進到室內相關防疫措施都要做到位，接駁車裡面消毒防範都要做好，連假期間有些人也會到外面走走，要管控好人流，交通與公所等相關單位都要提早做好準備。

(中時 )