現在3C產品及無線耳機發達，讓人隨時隨地都能享受娛樂的聲音效果，除了娛樂性聽損之外，許多先天性聽損卻在學習上遇到許多障礙，而科技的發達，也帶來許多新興電子耳、助聽器，到底該如何挑選？知名耳鼻喉科醫師張益豪表示，應先設定好預算，再就近購買，盡量不要為了折扣或知名品牌舟車勞頓至外縣市購買，日後維護會很不便。

●聽力障礙定義複雜 單側聽損領不到手冊

聽力障礙的定義其實相當複雜，張益豪醫師說明，一般會進行測試後再以兩耳加權算出一個平均分數，若低於50分才符合政府定義的聽障資格，領到手冊。但因分數為兩耳平均，其實有許多單側聽損、或是於低頻、高頻等特定頻率聽不到者眾多，卻因分數未到無法領到手冊，事實上這樣的聽力損傷也會嚴重影響生活，包含學習以及人際關係。

●台灣百萬人聽力失能 數字嚴重被低估

108年統計持有聽力障礙手冊者約有14萬人，張益豪醫師表示聽損通常嚴重被低估，他推測應有100萬人聽力失能。聽力損傷除了嚴重程度的區分之外，還可以分為傳導性及感覺神經性聽損，前者即為聽力傳導過程中受到阻礙，例如耳屎太多、耳膜穿孔、中耳炎等，其神經內耳無礙，因此排除傳導障礙後即可恢復聽力。

108年統計持有聽力障礙手冊者約有14萬人，張益豪醫師表示聽損通常嚴重被低估，他推測應有100萬人聽力失能。(圖/健康醫療網提供)

●電子耳蝸刺激聽覺神經 18歲以下健保給付

若為先天性的感覺神經異常，如腦部接受聽力訊號的區域受損、聽神經異常或是其他內耳疾病、老化等，也都會出現聽力失能。張益豪醫師提到，目前治療方式有電子耳及助聽器，電子耳又稱電子耳蝸，植入後繞過受損部份，刺激聽覺神經。對於重度至極重度聽損的患者，有助於重新獲得聽覺，並可幫助先天聽損的兒童學習語言，目前18歲以下有健保給付。

●助聽器功能多元 設定好預算再挑選

而助聽器其實就像是微型擴音器，將聲音放大後傳入耳中，為目前使用大宗。助聽器的價格根據功能相差極多，現今科技發達，功能也越來越多元，不過基本上就是針對正前方，也就是聲音來源放大，基本上語言溝通的頻率落在500至4000赫茲，會保留此波段頻率，其餘過濾或抵消，甚至是如耳機一般的抗噪功能。

再高價一點的助聽器，還能選擇加強某些音頻、切換接受器、音質更飽滿更漂亮，不過張益豪醫師提醒，選擇助聽器之前必須先設定好預算，也不必一昧追求多功能高價的產品，目前幾乎都可以試戴，但為基本公版型號，購買後才會根據個人需求調整參數。

●心態需建設 助聽器僅能改善無法完全復原

針對配戴助聽器，張益豪醫師提醒，心態要先調整好，不可能一戴馬上恢復正常，僅能改善，切莫期望過高；安裝後會需要磨合，有1個月至1年的適應期，勿心急；成年人記得每年回診檢查，兒童每半年回診；感冒時注意有無中耳炎情形，顧好耳朵健康；不要將助聽器音量調太大聲；養成面對說話者的習慣，專心聆聽。另外，不要暴露在吵雜的環境，更重要的是，不要因為優惠、折扣跑去很遠的外縣市配，應就近，日後若有任何需要調整、維修才方便。

(中時新聞網)