據《海峽時報》等多項媒體報導，美國印太司令部指揮官戴維森(Philip Davidson)9日出席聯邦參議院軍事委員會時，重申日前出席美國企業研究所論壇會議時的觀點，即隨著美國在印太區的嚇阻力下滑，中國大陸將大膽地強勢改變國際秩序與區域現狀。面對北京加速取代美國在亞洲的軍事權力，台灣已成為大陸這個過程的一塊試金石，最快接下來6年內這樣威脅便會浮現。

戴維森憂心，北京正加速取代美國，以及美國在以國際法為基礎的國際秩序中之領導地位。這可能會在2050年發生。面對這樣的雄心，台灣儼然成為過程中的一塊試金石，「我認為這樣地威脅在10年內便會浮現；事實上，可能接下來的6年便會顯現」。

因此，他重申日前在美國企業研究所論壇時提出的觀點，即華府有必要加強在印太地區嚇阻的能力，以及貫徹嚇阻的可信度，使北京明白使用武力貫徹目標，付出的代價恐大於拿下的利益。

當參議員史考特(Rick Scott)詢問，美國是否「該明確聲明我們不讓中共入侵並征服台灣」時；戴維森回應身為印太地區的指揮官，他的義務是支持《台灣關係法》，這對美國在全球地緣戰略的地位相當關鍵。「每天我醒來時，我試著評估地緣戰略環境的動態本質；坦白地說，我們應該每天思考這些事」。

話鋒一轉，他強調美方應重新審視是否繼續維持在台灣政策上的戰略模糊立場。「我們秉持戰略模糊的立場已有40多年，這有助於維持台灣與現狀；但你知道有些事就該定期重新審議」。他補充道，「我期盼對話」(疑指美台重新商討戰略模糊)。

關於台灣與美國的軍事合作，戴維森也強調美方會提供台灣專業建議、提高台灣防禦能力；針對漢光演習，美方也會定期派出觀察員，並提供協助，以深化雙邊關係。

他強調，從中國大陸在香港、台灣、東海與南海採取的一系列行動來看，北京正加速其行動節奏。如果讓北京片面改變區域現狀，下一步便是讓這樣的變化永久化。香港的國安法等事件證實，大陸正掃除路上的一切障礙，也讓區域對北京野心感到憂慮。

(中時新聞網)