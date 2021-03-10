國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)於今(10)日公佈2021年2月營收報告，集團合併營收約為新台幣 1.81億元，與去年同期1.13億元大幅成長約61 ％。二月逢農曆新年及228三連假，工作天數少但營收力道不減，家登和去年同期相比營運持續走揚。

2020迄今全球受疫情影響經歷了動盪的局勢，半導體產業進行庫存調節，看似市場氣氛低迷，但全球資本支出卻突破紀錄來到歷史高點，半導體產業依然逆勢成長，市場預估今年全球半導體產業規模在5G智慧型行動裝置的成長帶動下，有望成長超過8％，再加上人們的生活型態重大改變，遠距辦公、教學及電子商業模式帶來另一波龐大商機，亦加速成就半導體產業的關鍵性地位，家登受惠於全球大客戶產能滿載，成長動能持續。

而家登自動化自獨立營運以來，從初露鋒芒到展翅高飛，辛苦終有收穫，旗下的半導體載具儲位系統、光罩清洗及交換設備等陸續滲透至各大半導體廠，成為量產產線標準設備，營收獲利表現亮眼，搭配半導體新世代著重的大數據及智慧製造，家登持續將自動化、智慧化的概念導入自身載具與設備產品，替客戶提供完整的解決方案。

「跨界全球，心芯相連」，上海半導體展本月將盛大展開，今年展出重點在5G運用帶來龐大商機，科技讓人們的聯繫無遠弗屆，其中關鍵歸功於半導體產業。半導體的範疇從天上飛機到地上汽車，再到人人一支的手機，再加上大中華市場8吋、12吋廠的建廠進度飛快，這些商機將轉換為家登源源不絕的訂單，家登相信大中華市場絕對深具潛力。

美中貿易戰帶出龐大中國內需市場需求轉向台灣，足以帶動台灣驚人的半導體動能，家登洞燭先機深耕中國市場十餘載，已在中國建立完整的供應鏈，未來能就近更快速地服務在地客戶。家登和昆山川口塑膠工業股份有限公司於中國昆山開發區現有廠區斥資設立專屬射出區及無塵室，由家登技術移轉，落實在地生產，提供中國半導體客戶即時及完整載具相關維修、清洗的服務，並逐步建構中國光罩盒供貨能力，以擴大家登的營運效能。家登堅持提供高品質且高效率的服務水準，偕同客戶夥伴面對問題、解決問題，突破大環境變動及侷限，創造雙贏。

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