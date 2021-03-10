根據市調機構集邦科技調查顯示，由於目前三大DRAM原廠產能吃緊，DRAM市場仍處供不應求情況，整體市況已正式進入上漲週期，原廠看準機會大幅調升利基型DRAM月報價，帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近10％，其中以愈小容量、愈利基的產品漲幅最大。

以2月利基型DRAM合約價來看，DDR2及DDR3的漲幅仍高，DDR4則受到DDR3的追價而持續上揚，目前在利基型DRAM中仍屬最大宗應用的4Gb DDR3合約均價單月漲幅約6.8％達1.73美元。長期由南亞科、華邦電、晶豪科等台廠主導的2Gb DDR3嚴重缺貨，有價無量已成該產品常態，而追價者成為造成市場高低價價差擴大的主因，2月合約均價漲幅8.9％達1.22美元。

台廠方面，南亞科已將部分20奈米及30奈米的DDR4投片轉換回DDR3，華邦電近年重心皆在快閃記憶體業務，DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制，因此華邦電選擇重點支持DDR2及DDR3小容量產品，也因華邦電在該領域擁有相對更高的市占率，掌握更多定價優勢。

力積電先前主要鎖定在邏輯IC代工，但隨著DDR3代工價顯著上揚，將轉移部份產能至DRAM。整體而言，未來三大台廠都將依據毛利高低於各產品間彈性調配產能。然而，集邦認為，即便所有供應商加以因應，此波利基型DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年，後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。

(工商 )