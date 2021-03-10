卓越(2496)公布2020年財報，全年合併營收7.76億元，年減11.93％，歸屬於母公司淨利0.62億元，年減18.24％，每股稅後盈餘3.30元。營收下滑主要去年7月董事會決議通過出售卓越光纖，獲利也受到遞延所得稅資產評價調整使得所得稅增加等因素影響而下降。董事會決議擬配發每股4.5元股利，其中包括現金股利3.0元、資本公積配發現金1.5元。

卓越2020年教育事業與光纖事業營收比重分別為86.19％、13.81％，教育事業除中，陳立教育衝刺國中、國小招生、開課，國中、國小合計營收占陳立教育提升至14.65％，再加上幼兒、小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」業務增加，教育事業營收年增3.5％。

該公司2月合併營收0.49億元，4,902萬元，月增0.84％，年減21％；累計前2月合併營收0.98億元，年減26.21％，主要去年同期有光纖事業挹注。

此外，陳立教育高中部以因應108課綱上路前已陸續推出認證課程、數位課程、檢測課程，以及調整應試課程進度分流、教材分級等相關提分規畫，帶動整體招生規模及學員補習科次量增加，且因應疫情強化預約制線上全科輔導、線上觀課學習不斷線等數位服務，有望陸續持續反映於今年整體營運表現。

(時報資訊)