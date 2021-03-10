5家外資針對信驊出具最新研究報告，信驊(5274)儘管短線有晶圓產能緊張導致潛在不確定性，但2021年整體BMC(伺服器遠端管理晶片)、非BMC領域都將維持穩定成長，外資多維持樂觀看法，其中以美系外資給予的2400元目標價最高。

信驊2020年全年獲利10.05億元，年增加21%，每股純益29.38元，寫下歷史新高。美系外資表示，信驊去年第四季度每股收益為6.73元，優於預期的20%，毛利率也提升到64.5%，主要受益於更好的產品組合，營業毛利率則持平在41.1%左右，單季匯損約2000萬。第一季信驊積極滿足客戶需求，預計銷售量可能會更好，但有鑑於上游晶圓產能依舊吃緊，故信驊仍存在不確定性，故維持加碼評等、目標價2000元。

另一家美系外資表示，信驊去年第四季每股獲利略低於先前預期，主要是有2000萬的匯兌損失，毛利率提升到64.5%，則是因為非BMC產品比重提高，展望第一季，預估信驊營收季增上看3~5%，主要動能來自於非BMC的收入貢獻達到10%，加上Cupola 360產品2021年全年出貨量上看40萬套，但因供應鏈緊張，促使產品結構變化和成本增加，預估信驊第二季毛利率恐略減，但若該情況延續，將可以提高平均售價以減輕影響，維持評等買進、目標價2400元。

亞系外資表示，近期因晶圓、基板等共應吃緊，導致交貨周期拉長，但總體需求依然強勁，因此，將信驊第一季、第二季營收季增幅度由8%、25%調降至5%、12%，但預計這狀況將在下半年有所改善，且未來兩年雲市場強勁增長，儘管有短暫的產能問題，但在2021~2022年的增長前景更為強勁，估計信驊2020~2022年營收複合年增長率為36%，主要動能包括BMC產品在存儲和交換機在內的應用方面具有優勢，再者，非BMC產品回收帶來的額外貢獻很可能達到2021年的營收的10%，相較2020年的5%成長，且自2022年開始的Stream平台，將帶動採用Eagle的平均售價增長5~10%，此外，還有更多潛力美國伺服器品牌和雲客戶的崛起，總體而言，預計信驊的成長動能將繼續超越雲產業，故將目標價由1540元調升到2150元、重申買進評等。

日系外資表示，來自於微軟、Facebook、亞馬遜等美國主要CSP(雲服務提供商)的積極，信驊BMC的訂單動量看起來很強大，但信驊的交貨受到產能緊張影響，預計產能的緊張會自第二季起逐漸恢復正常，仍然預計在CSP服務器的推動下，信驊將在2021年實現16%的營收增長，維持中立評等、目標價1800元。

另一家日系外資則表示，由於伺服器ODM客戶的BMC庫存消化工作即將結束，將推動信驊第一季、第二季營收表現，信驊在BMC領域持續坐穩領導地位，故將驊目標價由1500元調升到1850元、維持持有評等。

(時報資訊)