家電通路商—集雅社(2937)2月合併營收為2.25億元，年成長29.26%，創下歷年同月新高，由於房市熱度不減，且政府節能電器獎勵延長兩年，預期延長的補助方案可望挹注相關廠商業績表現，集雅社看好公司未來營運。

集雅社在全台百貨擁有52家專櫃，受惠房地產市場熱度不減，且農曆春節有許多民眾搬新家、換新家電，帶動產品銷售大幅提升，並推升集雅社2月合併營收創下歷年同月新高，累計前2月合併營收為5.26億元，較去年同期成長29.75%。

根據統計，去年全台房屋交易量達32.6萬棟，創下7年以來新高，全台房市持續加溫，且著眼去年底開始買氣加溫，LG、SAMSUNG、SONY、Panasonic、HITACHI、SHARP…等原廠今年也釋出相當多的優惠進行聯合促銷，加上受限疫情無法出國，同步提升購買力道。

集雅社表示，由於整體內需消費市場暢旺，加上公司營收認列為出貨日，並非消費者付款日；因此，在農曆年前大量出貨的情形下，今年2月營收表現十分亮眼；此外，行政院長蘇貞昌日前表示，節能電器獎勵將延長2年，到2023年6月14日前，購買能源效率分級第1、2級的冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享2000元退稅。市場也預期，延長的補助方案可望為業者持續帶來暢旺的業績表現。

集雅社109年合併營收為28.86億元，年成長21.31%，每股盈餘為3.15元，相較於108年度的2.22元成長41.89%；董事會亦通過擬發放現金股息1.2元，股票股利1.15元。

(時報資訊)