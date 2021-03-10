癌症一直是眾人聞之色變的疾病之一，長年位居國人十大死因之首，除了不良生活習慣、壓力等因素外，最常見的影響因素便是飲食了。不良的飲食習慣長期下來容易對身體帶來各種負面影響，累積下來不容小覷，究竟有哪些飲食習慣容易招來癌症？來看孫語霙營養師怎麼說！

●常見10大易增罹癌風險食物

孫語霙營養師表示，目前日常生活中已知容易增加罹患癌症的食物可分成十種，包括了：

1.有助滋養癌細胞的高脂肪食物；

2.經過高溫炭火燒烤，容易產生「異環胺」強烈致癌物的燒烤食物；

3.因食用油反覆高灣加熱，易產生「環狀芳香族碳氫化合物」的油炸食物；

4.因霉變產生強烈致癌物「黃麴毒素」的發霉食物（常見如花生、玉米）；

5.因鹽漬產生的「二甲基亞硝酸鹽」，易在體內轉生成致癌物的鹽漬食物；

6.含有「苯並芘」易導致食道癌與胃癌的食物（常見如燻肉、燻魚）；

7.常見添加防腐的硝酸鹽，易在腸道轉變成致癌物「亞硝胺」的加工肉類；

8.易引起口腔癌的檳榔；

9.易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌的酒精；

10.受農藥殘留或非法食品添加物（塑化劑）的汙染食品等。

常見10大易增罹癌風險食物。(圖/今健康提供)

●加工肉類應盡量避免攝取

孫語霙營養師更進一步指出，像香腸這樣的常見加工肉類，在製造過程中大多會添加「亞硝酸鹽」，一旦在酸性環境中與乳酸菌作用，會產生強烈致癌物「亞硝胺」。不過依據台灣「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，亞硝酸鹽、硝酸鹽可用量以NO2殘留量計為0.007g/kg以下，業者若依照規格標準使用硝酸鹽及亞硝酸鹽，含量不足以造成健康危害。而不只是香腸，火腿、熱狗、培根、臘肉等加工肉品也都含有亞硝酸鹽，這些食物都應該減少食用頻率。

加工肉類應盡量避免攝取。(圖/今健康提供)

●紅肉攝取頻率建議一週3次

紅肉也是注重養生的人常拿來比較的肉品，也就是牛、羊、豬等哺乳動物的肉品，紅肉經高溫烹調會產生多達17種雜環胺，且煮得愈久或溫度愈高，形成的致癌物質雜環胺就愈多。

以營養學的觀點，雖然大部分紅肉的脂肪含量高，高溫加熱後確實有致癌風險，但同時紅肉也含有豐富的鐵、鋅、維生素b1、b2、人體吸收利用率也高，只要適量食用、盡量挑選瘦肉的部位(牛腱、里肌等)，攝取頻率以每周３次為限，還是可安心食用的。

●研究：愛吃甜食罹患大腸癌比例較高

除此之外孫語霙營養師也表示，癌細胞分解糖的能力非常強盛，約為血液的20倍，當血液流過腫瘤時，其中約57%的血糖都會被癌細胞吸收成為養分。研究指出，愛吃甜食的女性，得到大腸癌的機率比不吃甜食者多3倍，因此也建議若能避免不必要的甜食也應盡量避免。

(中時新聞網)