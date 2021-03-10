美股呈現反彈，台股加權指數10日開在15,921.45點，上漲68.36點，台積電（2330）開在601元，站回5日線，金融股及大型電子股友達（2409）、群創（3481）、聯電（2303）連袂反彈，帶動早盤指數一度上漲逾百點。

美國公債殖利率拉回、促使投資人逢低搶進科技股，由飆漲將近20％的特斯拉帶頭走強，那斯達克指數出現4個月來最大單日漲幅、費城半導體指數更大漲逾6％。

道瓊工業平均指數3月9日上漲0.2％（30.3點）、收31,832.74點，創2月24日以來收盤新高；盤中最高點（32,150.22點）為歷史盤中新高。那斯達克指數大漲3.69％（464.66點）、收13,073.82點。費城半導體指數大漲6.13％（169.46點）、收2,932.21點。

大型本土投顧指出，就技術線型來說，2月17日開紅盤日所形成跳空缺口，已完全被回補，此意味著2月22日歷史天價16,579點，多頭暫時無法再突破。

均線部分，指數跌破月線，所幸月線正扣抵低指數，對大盤有拉引作用，因此，只要沒有出現長黑，在月線還沒下彎前，都算正常拉回整理。若是月線始終無法收復，指數往季線探底機會將大增。

上市櫃公司營收公告雖接近尾聲，但同時年報獲利數字還在揭曉，台股資金行情慢慢轉為強調基本面。另外，各家上市櫃公司亦會宣布配息狀況，由於近期盤面波動頗大，秉持跌時重質原則，可逢低布局有展望族群。

(工商 )