王定宇去年3月19日上午7時26分，在自己臉書po的上工照，寫著「早安，7：26的台北，我要開始今天的工作，一起…。」而照片地點就是「品城西」大樓旁的巷道。（摘自吳清風臉書）

吳清風在GOOGLE MAP擷取的街景照，左為王定宇拍攝角度，右為王定宇身處位置。(圖/翻攝自吳清風臉書)

民進黨立委王定宇、黨中央新聞部主任兼發言人顏若芳被爆每週至少「同居」3至5天，兩人都解釋是「分租房間」關係，顏還聲稱「王定宇半年前想租房子」。但多次上談話性節目的藍營人士吳清風踢爆，王定宇去年3月19日上午不到7點半就在臉書發「上工照」時，地點正是王、顏聲稱的「分租房間」旁的巷道，而且王定宇的臉書有不少北市大同區街道的照片，大酸「王定宇原來是北市大同區立委」，也打臉王、顏所稱「半年前租房子」的說法。

王、顏被媒體跟拍同居於北市大同區「品城西」大樓事件沸沸揚揚，兩人都矢口否認不倫戀等感情關係，堅稱是「一屋兩房」的房東、房客，王約半年前以月租8千元向顏分租房間。

藍營人士吳清風在臉書發文、po照，並指出：「王定宇去年 2020／3／19的早上，行程就是從『分租房間』開始的。」

他說，一直覺得看過一張王定宇po過一張照片，因為在國中時期來台北補高中衝刺補習班附近，所以去查了一下，當時以為他台北房子買在大同區。結果今天就看到google街景上看到的建築物成為新聞焦點！

吳清風說，今天又去找了一下王定宇的粉絲頁，bingo，真的是這一棟建築。順便滑了一下其他照片，原來王定宇是台北市大同區的立法委員！因為還蠻多張大同區街道照片的，有興趣的朋友可以去看看！

吳清風臉書有一張王定宇去年3月19日上午7時26分，在自己臉書po的上工照，寫著「早安，7：26的台北，我要開始今天的工作，一起…。」而照片地點就是「品城西」大樓旁的巷道。

吳清風還po出兩張google街景照、媒體報導的影片作為比對，重重打臉王、顏所稱「半年前」開始分租房間的說法。

前立委林郁方也上吳清風臉書留言：「讀了吳清風短短幾句話，就知道高手在民間！」另有網友留言戲稱「我高度懷疑這是中共勢力介入台灣日常，研判是無人機追蹤每天早安，然後掃地機器人把房間狀況回傳到中南海，然後中共的第五縱隊跟監跟拍，企圖摧毀台獨勢力。」、「馬英九、國民黨、中共三方合作陰謀，一舉突破王定宇分租發言人房間建國大業。」

(中時 )