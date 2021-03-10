過去曾有人開玩笑，若想脫單可在月老廟外搭訕，還真的有人這樣做。一名女網友分享自身經歷，在月老廟遭到一名男子搭訕，兩人交換Line之後，對方不斷地打電話給她，令她嚇得直問「這樣搭訕方式正常嗎？」

原PO日前於PTT女人板發文，為了擺脫單身，在家附近有名的月老廟祈求姻緣，拜完後便蹲坐在一旁休息，突然一名年輕陌生男子前來，劈頭就問「妳也是單身嗎？也是來拜月老嗎？」對方接著問「能交換Line嗎？」

原PO抱著交換完Line就可結束談話的想法，和男子互加Line，但加完對方不但沒離開，還繼續與她搭話，她只好假借還有其他事，逃離現場。後來她又悄悄地再次返回月老廟，發現該名男子仍在該處搭訕其他女生，沒多久後她就接獲那名男子打來的語音通話，原PO遲遲不敢接通，直到傍晚對方又再次來電，令她直呼「真的要嚇死，電話響超久，有女生在月老廟遇到正常搭訕的經驗嗎？」

原PO進一步透露，對方長相十分斯文，「但卻讓我覺得很可怕」，並認為所謂正常是不亂槍打鳥，男女互動循序漸進，「經歷這次，我覺得以後再遇到，一定要果斷拒絕」。

不少網友看了她的經歷後，紛紛留言「他有缺成這樣？怕.jpg」、「要交往本來就要身家調查，來路不明的，誰知道有什麼問題」、「他是在猴急什麼啊」、「在月老廟蹲點可以，但搭訕技巧太差了」。

(中時新聞網)