年後轉職熱潮，永康就業中心為了讓民眾順利轉換工作，12日辦理「牛轉錢坤、重磅出擊」徵才活動，當天有8家廠商設攤提供608個職缺，適逢312植樹節，永康就業中心也發想，凡投遞履歷者可參加盆栽DIY，數量有限送完為止。

永康就業中心表示，國際疫情雖仍嚴峻，但國內就業市場人力需求依舊未減，人才需求在年後湧現，為協助企業找到合適人才，求職者能找到適性的工作，永康中心特別辦理徵才活動，提供想轉職及失業求職者更便利的求職管道，並規畫「求職好運盆栽」DIY，讓民眾在找工作之餘也能透過植栽舒解求職壓力。

當日求職者投遞履歷至少一家廠商者，即可獲得「求職好運盆栽」─DIY體驗卷一張。另外自3月12日起，至永康就業中心及其各就業服務台(南科、新化、山上、大內、善化、安定、南化、玉井、楠西)尋職及洽公等民眾都可以獲贈相思樹的種子，數量有限送完為止。

設攤廠商有勝騰食品、台灣穗高工業、其美精密工業、期美科技、群創光電、奇菱科技、亮鴻企業社、臺南紡織等8家廠商。提供CNC車床(銑床)技師／半技師、設計研發工程師、碳纖維產品研發工程師、品管人員、環安工程師、製程設備工程師、焊接作業員、廠務管理師等608個工作機會。其中，台灣穗高工業環安工程師起薪32K~37K、群創光電製程設備工程師起薪41K~51K。期美科技更提供200個組配課作業員職缺起薪29.2K。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https：／／goo.gl／R7nenb／或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID：@pkx6862r)。

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