IC通路商文曄(3036)2月營收因為工作天數減少，月減少30%，但依舊相較去年同期成長達52%，文曄首季因客戶端調節，單季營收恐有逾1成的下滑，但全球看好各產品需求強勁，仍會相較去年維持成長態勢。

文曄2月自結合併營收約263億元，因農曆年假期工作天數較少影響，2月營收月減少約30%，比去年同期增加約52%，累計前2月合併營收約639億元，與去年同期相較成長約52%。

文曄預估單季營收將落在920~980億元，年成長19%~26%、季減少10%~15%。就產品應用別而言，文曄預估第一季，手機客戶進行季節性庫存調整因而營收呈現季下滑，但維持年成長趨勢，其他應用領域如電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等皆因需求持續強勁，呈現季成長與年成長趨勢。

文曄去年稅後淨利12.38億元、年成長約75%，創單季歷史新高，每股盈餘1.57元，目前文曄上半年能見度明朗，全年來看各類產品線都有成長空間，文曄也將持續調整產品組合，朝向高毛利發展。

(時報資訊)