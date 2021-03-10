NVIDIA(輝達)宣佈推出NVIDIA AI Enterprise，此為全方位的企業級人工智慧(AI)工具和框架軟體套件，由NVIDIA提供最佳化、認證及支援服務，專供VMware vSphere 7 Update 2使用。

借助NVIDIA AI Enterprise套件，在數十萬家企業中使用vSphere進行虛擬化運算的IT專業人員，現在可以透過用來管理大規模資料中心及混合雲環境的相同工具來支援AI。NVIDIA軟體套件可在vSphere上提供具橫向擴展的多節點AI應用效能，其表現與裸機伺服器絲毫沒有差別。

NVIDIA企業與邊緣運算部門副總裁暨總經理Justin Boitano表示：「直到現在，全世界都還是在裸機伺服器上運行AI運算作業。NVIDIA AI Enterprise套件讓客戶能夠將開發AI模型的時間，從原本的八十週縮短到僅八週，也讓客戶能夠以與裸機同等的橫向擴展性和破紀錄的NVIDIA加速運算效能，在VMware vSphere上部署及管理進階的AI應用。」

VMware雲端平台事業部行銷副總裁Lee Caswell表示：「各個企業都在設法讓他們的基礎設施變得更現代化，以滿足AI應用的需求。VMware的客戶在取得NVIDIA AI Enterprise與vSphere 7 Update 2後，就能在其虛擬化資料中心快速追蹤AI的運算表現，並為其現代的應用輕鬆部署經認證且可用於AI的基礎設施。」

NVIDIA AI Enterprise套件相容於多種在混合雲環境中運行的大量加速CUDA應用程式、AI框架、預先訓練好的模型及軟體開發套件。在經過最佳化調整後的作業負載可以橫跨多個節點，以完全的GPU虛擬化支援大型的深度學習訓練模型。

VMware vSphere 7 Update 2現在已經通過認證，可以搭配NVIDIA認證系統上運行的NVIDIA A100 Tensor Core GPU使用，以支援NVIDIA AI Enterprise套件內的各項應用，推出的廠商包括戴爾科技(Dell Technologies)、慧與科技(Hewlett Packard Enterprise)、Lenovo及美超微電腦(Supermicro)。有了這項認證，NVIDIA將直接提供客戶支援服務給具備NVIDIA AI Enterprise授權的vSphere客戶。

(時報資訊)