3.1版本更新介紹影片

2021年首次更新降臨！戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.1版本更新，推出三月份主打的「暴風驟雨」活動，讓玩家有機會將蘇聯加值巡洋艦納入收藏，英國重型巡洋艦系列也將脫離搶先體驗階段，正式開放讓玩家進行研究。

3.1版本更新中，三月份主打的「暴風驟雨」活動將為期五週，總計有100個關卡，成功完成所有關卡的玩家將能獲得蘇聯VII階加值巡洋艦Ochakov，資深玩家更是能藉機獲得鋼鐵徽章。Ochakov是許多年前依據小型輕型巡洋艦的研究項目需求所建造的戰艦，火炮數量相較於其他巡洋艦來的較少，但擁有絕佳的隱蔽性。

另一方面，3.1版本更新中，英國重型巡洋艦系列將正式脫離搶先體驗階段。這些經典的英國巡洋艦擁有一系列實用且有趣的裝備，包括可以擊破敵艦的連貫炮，單發魚雷，強大的自癒能力以及聲納，其中，VII階的Albemarle不僅擁有上述所有裝備還另持有雷達。

最後，全新一季的排名戰將於3.1版本更新中推出，全新一季的排名戰在遊戲規則上做了大幅度的調整，以往的排名戰通常為期數週，但這一季的排名戰只將分別於兩個周末期間限定登場，排名戰的最大獎則是700枚鋼鐵徽章！ 對於極度想獲得鋼鐵徽章的玩家而言，排名戰將是獲得它們的最佳方法之一，千萬要把握。

(科技)