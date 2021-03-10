香港《南華早報》9日報導，美國與大陸正在商討於阿拉斯加舉行高層會議。

香港《南華早報》昨（9）日報導，為了重建美中關係，美國與大陸正在商討於阿拉斯加舉行高層會議，北京將派出大陸國家主席習近平最信任的楊潔篪及王毅與會，反映北京對重建兩國關係的重視。

《南華早報》引述消息人士指出，美國與大陸正在討論於阿拉斯加舉行兩國外交官的高層會議，以重新恢復動盪但關鍵的兩國關係。

消息人士指出，陸方代表團可能包含2名重量級人物，並且將由共產黨外交事務負責人、經常擔任習近平特使的楊潔篪領軍，另外大陸外交部長王毅也可能與會。

報導指出，楊潔篪與王毅不僅是大陸最資深的外交官，也是習近平最信任的2大將，派出這2人參與美中高層會議，反映的是北京對重建中美關係的重視。

消息人士透露，如果會議確定舉行，最有可能於美國阿拉斯加州（Alaska）第一大城安克拉治（Anchorage）登場，安克拉治在地理位置上剛好是兩方的中間點，而且也能遠離媒體目光燈，不過會議地點尚未正式定案，會議的其他細節也尚未公布。

另外，拜登政府一名高階官員稍早也證實，華府正與北京協商，於近期舉行高層會議。

這將是拜登就任美國總統以來，美中首次高層正式會議。拜登於1月底宣誓就職，不過遲至2月11日農曆年除夕當天，拜登才首度與習近平通電話。

即便雙方元首破冰，不過兩國仍處在強烈的地緣政治競爭中，在香港、人權等議題上也有分歧，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前表示，美中關係或許是世界上最複雜、最重要的雙邊關係之一。

王毅周末也回應指出，北京已經準備好在各項議題上與華府合作，但香港、台灣、新疆等議題屬於中國內政，沒有討論空間。

針對《南華早報》報導美中高層會議將在安克拉治舉行，中國社會科學院美國事務專家劉衛東形容安克拉治是非常好的中間點，是唯一一個和美中距離大致相等的地方，他說即便安克拉治仍屬於美國領土，但是避免在美國本土舉行會議，北京方面能夠留下這場會議大致上是在中立土地上進行的印象，也不會留下任何一方多做讓步的印象。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友分析，此次高層會議能夠重新定調兩國關係及方向，雙方可能協商如何應對中美競爭以及加強實質合作，這場高層會議也展現了雙方領導人不願意延續川普政府時代的對抗關係，會議也可能為未來習拜會奠定基礎。

(中時新聞網)