嗜吃美食的小高（化名）年僅40歲就罹患糖尿病，主因是肥胖及不愛運動。他身高175公分，體重達95公斤，身體質量指數（BMI）為31，屬中度肥胖。他雖曾斷食減肥，但每次都撐不久，愈減愈肥，最後考慮改做減重手術。 但小高查資料發現，減重手術的適應症條件之一為BMI大於35。他為了「達標」，把自己吃胖到110公斤後才去掛號。但他的行為，可把醫師給驚呆了。

●近半數的台灣成人有減重需求

事實上，像小高一樣渴望減重並回到健康體位的台灣成人不少。依據衛福部國健署2016～2019年所做的全國營養健康調查資料顯示，台灣18歲以上成人的過重或肥胖盛行率為47.9%，其中約22.5%的人即是肥胖，且以男性居多。

換句話說，近半數的國人有減重需求，使得減肥幾乎成了全民運動，愛美人士更是奉減肥為一生志業。

但減重不只是追求好看的體態，也是為了挽救健康。台灣肥胖醫學會理事長楊宜青表示，根據國外研究指出，相較於體位健康者，肥胖者罹患第二型糖尿病的風險增加7倍。

國健署代理署長賈淑麗補充，國人十大死因中也有八項與肥胖相關，除了糖尿病以外，還包括腦血管疾病、癌症、高血壓疾病、心臟疾病、腎臟病變、腎炎、及慢性下呼吸道疾病。

減重失敗5大迷思，讓人總是無法達成目標。(示意圖/Shutterstock)

●減肥屢戰屢敗 可能卡在這些迷思

既然如此，為何很多民眾都像小高一樣，減肥屢戰屢敗，總是看不到成效？根據國健署和台灣肥胖醫學會於3月4日世界肥胖日前夕共同辦理的記者會內容，可歸納整理出國人的減重五大迷思。打破迷思，才有機會瘦回健康體態。

迷思一：設定錯誤的減重計劃

太多人設定不可能的目標，例如想一次減掉20公斤，因此就開始過度節食，或做大量的激烈運動。楊宜青指出，減肥方法太激烈，儘管體重可能因熱量消耗而迅速減去，卻因無法維持長久同樣的方式，也會造成體重急速反彈，無法真正瘦身，俗稱溜溜球效應。

台灣肥胖醫學會秘書長張皓翔表示，務實的減重計劃需設定期限，以3～6個月為期進行，因為減重時間拉得太長容易疲乏，壞了計劃。此外，每次進行應以減掉原本體重的5～10%為目標，再透過飲食控制及規律運動逐步達標。

「理論上，務實的減重計劃可月瘦1到2公斤。」但倘若減重成果不彰，也不建議直接吃藥治療。張皓翔說，醫療團隊會找出是計劃的哪一個環節出了問題，說不定只是患者的飲食控制沒做好，「揪出被忽略的環節就有機會改善。」

迷思二：太依賴短期見效的減重方法

幾年前流行生酮飲食，與日本減肥法達人桐山秀樹所提倡的斷醣食相似，嚴格限制碳水化合物的攝取，並以蛋白質及脂肪作為熱量的主要來源。最近則風行168間歇性斷食，每天只在8小時內進食，剩下的16小時必須持續空腹，只能喝水、無糖茶、或黑咖啡。

無論是生酮飲食或168間歇性斷食，網路流傳的「特殊減肥法」都稱可短期見效，也永遠比正統減肥法受歡迎。但楊宜青不諱言，特殊減肥法不易持之以恆，「美食當前，你嘴巴真的能一直緊緊閉著嗎？」反而容易使減重破功。

賈淑麗強調，能維持長久體重控制的正確方法，仍是老生常談的「健康吃、快樂動」。也就是每天吃足量的蔬果，維持健康均衡飲食，並且每週規律運動3次以上。她說，想要更有動力地保持規律運動習慣，「嘗試揪團運動吧！」

迷思三：迷信來路不明或誇大效果的偏方

相同地，部分民眾寧可相信電視或網路廣告宣稱的減肥聖品，也不願意少吃多動。楊宜青說，診間看過太多類似的個案，吃到的可能是排出水份的利尿劑，但副作用包括脫水或虛弱，並非成功且健康的減重，還可能因所謂的「聖品」害了健康。

迷思四：以為抽脂或減重手術是最佳利器

BMI值大於27的肥胖者，部分的人會傾向花錢抽脂或接受減重手術，包含知名藝人白雲、劉曉憶、沈嶸、陳今佩等人，也不吝於在媒體鏡頭前討論減重手術帶來的效果。透過媒體的宣傳放送與推波助瀾，易使民眾把手術當減重捷徑。

楊宜青特別提醒，藝人在媒體鏡頭前多半不會提到術後風險。他以外科減重治療為例，目前的主流是縮胃手術及胃繞道手術，都是透過限制食量及營養吸收來達到減重效果，但副作用包含維他命不足，進一步造成掉髮或皮膚乾燥等。

況且，並非每人都可開刀。楊宜青說，患者必須符合BMI值高於35，且因肥胖造成各種共病而健康亮紅燈的人，術前需要接受充分的評估才可進行。若接受手術，務必要長期配合補充營養品，以降低副作用影響。

迷思五：認為管理體重是自己的責任

2019年有一項跨越五大洲的國際大型調查，蒐集了14,502名肥胖者及2,785名醫師對減重的就醫認知。研究結果顯示，近7成的肥胖患者渴望醫師和他們討論體重，但醫師卻認為病患對體重控制沒興趣，醫病之間的認知有極大落差。

張皓翔指出，台灣也有做過類似的調查，研究結果相似。研究發現87%的民眾打算減重，卻僅有22%的人與醫護討論過體重控制。那些有減重意願卻不主動求助者，33%是認為體重管理是自己的責任，28%是考慮經濟能力不足。

楊宜青說，把減重當作自己的事，很可能是擔心自己被歧視或被標籤化。但文獻證實，有專業的醫療介入，更能根據患者的身心狀況及根本原因，找到最適合患者本身的減重計劃，比自己盲目地減重更有效果。

世界肥胖聯盟特別把英文的肥胖（Obesity）拼法反轉成Ytisebo，新的造詞是為讓民眾了解肥胖是一種病，減重不能單靠意志力。楊宜青藉此呼籲大眾，應消弭對肥胖者的歧視、避免標籤化，友善正向的氛圍才能促使肥胖者願意求助。

(中時新聞網)