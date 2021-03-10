40歲港星張柏芝是凍齡美女的代表之一，已是三個孩子媽的她最近上《乘風破浪的姐姐2》，一舉一動都引發討論，立體的五官與雪白皮膚更被網友吹捧不已。最近有網友直擊張柏芝上市場買菜，發現她一掏錢不小心弄掉了好幾張鈔票，掉滿地還沒發現，經人提醒才知道掉錢，呆萌模樣又掀話題。

張柏芝2012年與謝霆鋒離婚後，就扛起照顧兩個兒子責任，2018年底她閃電宣布生了第3個兒子，但對孩子的爸閉口不談，謝霆鋒則發聲明強調自己只是和張柏芝所生兩個兒子的爸，第3個小孩與她無關，當時有媒體挖出張柏芝小兒子的出生證明，其生父欄為空白，近日，港媒報導張柏芝為此向個人資料私隱專員公署提出投訴，開告媒體。

張柏芝上市場，經人提醒才發現掉錢。（圖／翻攝自秒拍）

張柏芝近日參加《乘風破浪的姐姐2》，和前情敵王菲好友那英互動引發關注，先是張柏芝要求跟那英同隊被婉拒，又因表現不好被那英語重心長勸告：「柏芝，我真的是希望妳能夠打開自己，妳那麼努力賺錢，就是為了讓兒子好」，並透露張柏芝私下真的是標準的好媽媽，有次拿到餅乾覺得好吃，下個動作就是打包回家，分享給兒子。

那英當時稱讚張柏芝「是一個太了不起的母親」，據《搜狐娛樂》報導，最近張柏芝雖忙工作，不忘照顧3個小孩，有網友在上海某市場撞見張柏芝戴著口罩、穿雨靴在傳統市場採買，但一不小心將多張鈔票掉在地上不自知，引來路人看不過去提醒，張柏芝接著一臉茫然回頭才發現做了蠢事，憨憨的模樣相當接地氣，網友說：「就想說真有錢，一次都可以掉這麼多」、「美女買菜也有這麼憨憨的行為呀」、「張柏芝出來買菜穿得還挺好看的」、「怎麼這麼可愛，只要不把自己給丟了就行」。

(中時新聞網)