42歲氣質女星侯佩岑2011年和老公黃伯俊結婚，育有兩子，近來她帶老公黃伯俊、媽媽林月雲參加大陸真人秀《婆婆和媽媽2》，聊到媽媽過去2度搶閨蜜老公的過往情史，引發外界狂轟，就連知名作家蔡詩萍都忍不住開炮，坦言這樣公然談論自己的小三經驗，「這對母女可能就更加殘忍」。

林月雲與侯佩岑在節目上相擁而泣，討論過往小三情史的畫面播出後，引發外界不滿，知名作家蔡詩萍也看不下去，罕見在臉書發聲，指出雖然節目是真人秀，但應該還是有腳本，會將這段過去重新搬上檯面，就是為了賺取高額酬勞，才願意配合節目製造效果，因此推測這段橋段是劇本之一。

蔡詩萍怒批，「一次小三，可以是愛情歧途上的失足，然而兩次小三，就必然是道德的麻木了！」，並表示這場戲她們可能拿了幾千萬，卻沒有向被揭舊瘡疤的元配道歉，或者是將這些錢補償給對方、捐出去做公益之類的，而如果將2人的感人互動看成是表演，她們的所作所為就更殘忍，「變成一種有錢可賺，卻霸凌元配及其家人的殘忍二度傷害」。

⟨當一次小三，可以是為了愛情；當兩次小三，就是道德的麻木了！⟩ --林月雲侯佩岑母女何以惹眾怒！ 侯佩岑與她的母親林月雲，在一場「據說酬勞很高」的實境秀裡，因為談到林月雲的「兩次小三經驗」，竟意外引爆了外界高度反彈，迫使侯佩岑發文致歉，但... 由蔡詩萍發佈於 2021年3月9日 星期二

蔡詩萍表示，林月雲是演員出身，侯佩岑更是從媒體轉戰藝人，都有一定的錄節目概念，從實境節目的效果來看，外界罵越兇，擴散率就越高，「從這角度，說不定這對母女與製作單位還很高興，節目能達到這效果，也說不定呢！」

(中時新聞網)